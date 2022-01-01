مسؤول أوكراني يتوقع موعد انتهاء "الغزو الروسي"

كييف/سما/

أفاد المستشار بالرئاسة الأوكرانية أوليكسي أريستوفيتش، الثلاثاء، بأنه يتوقع انتهاء "الغزو الروسي" لأوكرانيا مع حلول شهر أيار/ مايو المقبل، منوها إلى أن موارد روسيا ستكون نفدت في ذلك الوقت.

ولفت أريستوفيتش، في فيديو نشرته وسائل إعلام أوكرانية، إلى أن التوقيت الدقيق لانتهاء الحرب الروسية على أوكرانيا، سيعتمد على كم الموارد التي يرغب الكرملين في تخصيصها للحملة.





وأضاف: "أعتقد أنه في موعد أقصاه مايو (...) سيكون لدينا اتفاق سلام، وربما قبل ذلك بكثير.. سنرى.. أنا أتحدث عن أحدث المواعيد المحتملة".



وأوضح أن روسيا وأوكرانيا حاليا أمام مفترق من الطرق، لافتا إلى أنه "إما أن يحدث سلام سريع بين البلدين في غضون أسبوع أو أسبوعين، مع انسحاب القوات، أو ستكون هناك محاولة لأن يقضي الطرفان على بعضهما البعض".

وأكد أن إبرام اتفاق السلام، لا يعني انتهاء الحرب بشكل كامل، مشيرا إلى أنه يتوقع استمرار الاشتباكات الصغيرة لمدة عام، على الرغم من إصرار كييف على خروج القوات الروسية بشكل كامل من أراضيها.





ونوه إلى أن المحادثات الروسية الأوكرانية لإيقاف الحرب لم تغير الكثير حتى الآن، لافتا إلى أن فتح الممرات الإنسانية من المدن الأوكرانية المحاصرة، هو الأمر الجيد الوحيد الذي حصل في هذه المشاورات.



وفي الرابع والعشرين من شباط/ فبراير الماضي، شنت القوات الروسية "عملية عسكرية" ضد أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة، وفرض عقوبات اقتصادية "مشددة" على موسكو.