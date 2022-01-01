روسيا تحجب مواقع وقنوات "إسرائيلية"

القدس المحتلة/سما/

قالت وسائل إعلام "اسرائيلية"، اليوم الأربعاء، إن روسيا حجبت مواقع وقنوات "إسرائيلية" غطت الحرب الروسية على أوكرانيا.

ووفق القناة 12 العبرية، فأن روسيا حجبت القناة 9 الإسرائيلية، وموقع فيستي التابع لمجموعة يديعوت أحرونوت، في روسيا بعد تغطيتهم أحداث أوكرانيا ووصفها الوضع بأنه حرب - في حين أنه وفقًا للوائح الروسية يجب أن يطلق عليها "عملية عسكرية خاصة".

وفي 24 فبراير2022، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح الخميس إطلاق روسيا "عملية عسكرية خاصة ضد أوكرانيا بهدف حماية سكان دونباس"، ودعا العسكريين الأوكرانيين إلى رمي السلاح.

وقال إن روسيا لن تسمح للناتو بالتموضع عسكريا عند حدودها، وأن حلف الشمال الأطلسي تجاوز الخطوط الحمراء.

وأشار إلى أن روسيا لا تعتزم احتلال أوكرانيا بل تدافع عن نفسها من خطر تحديات خارجية.

يذكر أن الجيش الروسي يواصل عمليته العسكرية الخاصة لحماية دونباس ونزع عسكرة أوكرانيا لليوم الـ21، وسط تصعيد الغرب مساعيه لعزل روسيا اقتصاديا وسياسيا واستمراره في تقديم دعم لحكومة كييف.قن