شاهد: زلزال عنيف بقوّة 7,3 درجات يضرب شرق اليابان وتحذير من تسونامي

طوكيو/سما/

ضرب زلزال بقوة 7.3، مناطق شرق اليابان، وتسبب في انقطاع الكهرباء في عدد من المدن اليابانية.



وتم تحديد مركز الزلزال قبالة منطقة فوكوشيما وعلى عمق 60 كلم. وبعد وقت قصير من وقوعه عند الساعة 23,36، صدر تحذير من موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى متر واحد لأجزاء من المناطق الساحلية الواقعة في شمال شرق اليابان.

وقالت الشركة المزودة للكهرباء "تيبكو"، إن شبكة الطاقة انقطعت عن أكثر من مليوني منزل، بينهم 700 ألف في طوكيو.



وأفادت الشركة في تغريدة أنها تفحص العمليات في محطة فوكوشيما النووية حيث تسبب زلزال بقوة 9,0 درجات وتسونامي ضرب قبالة الساحل الشرقي بكارثة نووية في 11 آذار/مارس 2011 أسفرت عن مقتل أو فقدان أثر حوالى 18500 شخص.

وتداول عدد من اليابانيين لقطات، للحظات الهزة الأرضية، ومحاولة الاحتماء من تساقط الأثاث داخل المنازل، في حين أظهر مقطع فيديو انقطاع الكهرباء عن مطار فوكوشيما بعد بدء الهزة بلحظات.