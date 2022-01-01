  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"إسرائيل" تخصص ميزانية 15 مليون شيكل للاجئين أوكرانيين

الأربعاء 16 مارس 2022 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تخصص ميزانية 15 مليون شيكل للاجئين أوكرانيين



القدس المحتلة/سما/

قررت وزارة الضمان الاجتماعي الإسرائيلية اليوم الأربعاء، تخصص ميزانية العلاج الإنساني للاجئين أوكرانيين وقيمتها 15 مليون شيكل.
 

وأضافت الوزارة وفق ما نشره موقع واللا العبري: "أن الميزانية ستمنح لـ 15000 لاجئ مؤهلين لقانون العودة، وشاملة للتعليم والتأمين الصحي والإسكان".
 

وتابعت الوزارة في قولها: "سوف يتلقى جميع اللاجئين تأمينًا صحيًا واستجابة سريعة للاحتياجات الأساسية مثل مؤسسات التغذية والرعاية، وسيمنح كل لاجئ مبلغ 1،000 شيكل فقط".
 

ونوهت الوزارة في بيانها: "أنه لن يحصل عليها أي لاجئ ليس له صلة بإسرائيل، ويجب أن يكون لجميع اللاجئين صلة بأحد أقاربهم في إسرائيل وسيدخلون بتأشيرة سياحية، بحيث تكون ميزانية الاستجابة لكل لاجئ 1،000 شيكل فقط ".
 

وبحسب الخطة، ستكون التأشيرة السياحية صالحة لمدة ثلاثة أشهر، على افتراض عودة اللاجئين إلى بلادهم بمجرد انتهاء الحرب. وفق ما نقله موقع واللا العبري

#اسرائيل #اللاجئين الاوكرانيين #روسيا #أوكرانيا #الحرب الروسية الاوكرانية

الأكثر قراءة اليوم

روسيا تعلن فرض عقوبات على بايدن وبلينكن وهيلاري كلينتون

هل تعمّد لافروف إهانة وزير خارجية قطر أثناء استقباله ؟ هذا ما فعله ..

أسعار صرف العملات

ترامب : بوتين فاجأني و "كنت قاسيا للغاية معه"

الصين قد تقدم "خطة الهروب" لروسيا كما فعلت مع ايران..

زيلينسكي: "يجب الاعتراف" بأن أوكرانيا لن تتمكن من الانضمام إلى "الناتو"

هذا ما قاله بوتين عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعقوبات الاقتصادية

الأخبار الرئيسية

زيلينسكي يخاطب الكنيست الأحد القادم وقلق إسرائيلي من احتجاج روسي محتمل

هذا ما قاله بوتين عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعقوبات الاقتصادية

الصين قد تقدم "خطة الهروب" لروسيا كما فعلت مع ايران..

زيلينسكي يخاطب الكونغرس الأميركي.. ويعرض مطالبه

جنرال إسرائيلي يضع 5 سيناريوهات للحرب "الروسية-الأوكرانية"

الاتصالات الفلسطينية