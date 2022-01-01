"إسرائيل" تخصص ميزانية 15 مليون شيكل للاجئين أوكرانيين

القدس المحتلة/سما/

قررت وزارة الضمان الاجتماعي الإسرائيلية اليوم الأربعاء، تخصص ميزانية العلاج الإنساني للاجئين أوكرانيين وقيمتها 15 مليون شيكل.



وأضافت الوزارة وفق ما نشره موقع واللا العبري: "أن الميزانية ستمنح لـ 15000 لاجئ مؤهلين لقانون العودة، وشاملة للتعليم والتأمين الصحي والإسكان".



وتابعت الوزارة في قولها: "سوف يتلقى جميع اللاجئين تأمينًا صحيًا واستجابة سريعة للاحتياجات الأساسية مثل مؤسسات التغذية والرعاية، وسيمنح كل لاجئ مبلغ 1،000 شيكل فقط".



ونوهت الوزارة في بيانها: "أنه لن يحصل عليها أي لاجئ ليس له صلة بإسرائيل، ويجب أن يكون لجميع اللاجئين صلة بأحد أقاربهم في إسرائيل وسيدخلون بتأشيرة سياحية، بحيث تكون ميزانية الاستجابة لكل لاجئ 1،000 شيكل فقط ".



وبحسب الخطة، ستكون التأشيرة السياحية صالحة لمدة ثلاثة أشهر، على افتراض عودة اللاجئين إلى بلادهم بمجرد انتهاء الحرب. وفق ما نقله موقع واللا العبري