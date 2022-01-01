الرجوب يعلن استضافة فلسطين لثلاثة أحداث رياضية

رام الله/سما/

أعلن رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفريق جبريل الرجوب إطلاق فعاليات بطولة القدس والكرامة، يوم غد الخميس وتستمر حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري، وتشمل ثلاث فعاليات رياضية مختلفة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد برام الله، بحضور الناطق باسم الرئاسة، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، ونقيب الصحفيين ناصر أبو بكر.

وقال الرجوب إن الحدث الرياضي الأول سيكون من خلال لقاء واجتماع ضخم للحركة الكشفية الإرشادية الوطنية الفلسطينية يوم غدٍ الخميس في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة، حيث سيلتقي 1200 قائد كشفي وإرشادي فلسطيني مع قادة من كوكبة القادة الكشفيين العرب، ويستمر حتى الـ23 من الشهر الجاري.

وشدد الرجوب على أنه يأمل من هذا اللقاء أن يكون انطلاقة جدية في الأسرة الكشفية والإرشادية الفلسطينية من أجل تنمية وتعزيز العقيدة الكشفية بمفهومها الإنساني والأخلاقي.

وتابع أن "الحدث الثاني سيكون يوم الجمعة المقبل، حيث سيتم تنظيم ماراثون دولي سينطلق من ساحة المهد بمدينة بيت لحم، بمشاركة أكثر من 10 آلاف مشارك، من بينهم 1120 من 85 دولة مختلفة، فيما سمح الاحتلال فقط لـ40 شخصاً من قطاع غزة بالمشاركة".

ولفت الرجوب، إلى أن عنوان هذا المارثون هو حرية الحركة، ويأتي على 4 محطات، حيث سيكون هناك ماراثون لمسافة 5 كم مخصص لذوي الإعاقة، إضافة إلى 10 كم، و21 كم، و42 كم.

أما الحدث الثالث، فسيتم فيه تنظيم بطولة القدس والكرامة لكرة القدم، والتي تنطلق السبت المقبل، والتي تضم 3 أندية أردنية (الوحدات، الفيصلي، الرمثا) و3 أندية فلسطينية (جبل المكبر، شباب رفح، شباب الخليل).

وأوضح أن يوم السبت سيشهد لقاءً بين ناديي الوحدات وشباب الخليل على ستاد هواري بومدين بمدينة دورا في الخليل، ولقاءً آخر بين الفيصلي والرمثا على ستاد فيصل الحسيني ببلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وأشار إلى أن اختيار الأندية الفلسطينية المشاركة في البطولة جاء بناءً على عدة أسباب، حيث إن مشاركة جبل المكبر كان لأهمية مشاركة أندية القدس، حيث اختير لأنه النادي المتصدر بين أندية القدس، فيما كان لا بد من مشاركة أحد الأندية من قطاع غزة، حيث سيشارك نادي شباب رفح المتوج بدوري الموسم الماضي، ومشاركة شباب الخليل تأتي لكونه متصدر الموسم الحالي، وبطلاً للموسم الماضي.

من جانبه، قال أبو ردينة إن "تنظيم هذه البطولة يدل على أن دولة فلسطين تهتم بالشباب وبمستقبل الشعب الفلسطيني، وهذه رسالة للعالم أجمع أن فلسطين حريصة على الشباب الذين هم مستقبلها".

وتابع: "الحركة الرياضية الفلسطينية قفزت قفزات عملاقة في السنوات الماضية، وتشق طريقها نحو العلاقات الدولية والعربية، وبالتالي نحن فخورون جدا بهذه المسيرة، والرئيس محمود عباس لديه كل الدعم لهذه الحركة، وكل الشكر للفريق الرجوب على هذه الجهود العملاقة".

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