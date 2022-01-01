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هنية: الإعلان عن بدء إنشاء أكبر صالة رياضية مغطاة في فلسطين قريبًا

الأربعاء 16 مارس 2022 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية: الإعلان عن بدء إنشاء أكبر صالة رياضية مغطاة في فلسطين قريبًا



غزة/سما/

أكد مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة عبد السلام هنية، اليوم الأربعاء، الحصول على موافقة مبدئية لتمويل إنشاء أكبر صالة رياضية مغطاة على مستوى الوطن، بقيمة 5 مليون دولار.

وقال هنية في تصريح صحفي، "اجتهدنا في لقاء عدة شخصيات رسمية وقدمنا مجموعة من المشاريع التي تخدم الرياضة والشباب، وحصلنا على الموافقة المبدئية لإنشاء الصالة الرياضية المغطاة الأكبر على مستوى فلسطين بمبلغ 5 مليون دولار".

وأشار هنية، إلى أن توجيهات لجنة متابعة العمل الحكومي أثمرت عن تخصيص (15) دونما في منطقة الزهراء جنوب مدينة غزة لإقامة الصالة.


ولفت إلى أن شهر سبتمبر المقبل سيشهد بدء وضع المخططات الهندسية الخاصة بالصالة، مبينا أن عام 2024/2023 سيشهد تحقيق الإنجاز الكبير للرياضة الفلسطينية.

#عبد السلام هنية #صالة رياضية #الرياضة

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