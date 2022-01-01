هذا ما قاله بوتين عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعقوبات الاقتصادية

موسكو/سما/

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن النظام الموالي للنازيين في كييف يمكن أن يحصل على أسلحة نووية في المستقبل المنظور، مشيرا إلى أن روسيا "ستكون الهدف" بالنسبة لهؤلاء.



وأكد بوتين على أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستستمر حتى النهاية، مشددا على "أوكرانيا لن تصبح موقعا لانطلاق التهديدات ضد روسيا".



ونوه الرئيس الروسي، إلى أن القوات الروسية في حال تحركها فقط في دونباس، فإن ذلك لن يؤدي إلى القضاء على التهديد، وستكون هناك جبهة جديدة للمواجهة، مشيرا إلى أن تكتيكات وزارة الدفاع الروسية في أوكرانيا أكدت فعاليتها.

وقال بوتين، إن "الرعاة الغربيون يدفعون كييف لإراقة الدماء من خلال إمدادهم بالسلاح والمرتزقة".



وتطرق الرئيس الروسي إلى السياسات المعادية للروس، مشيرا إلى أن "الروس محرومون من الرعاية الطبية في الغرب"، معتبرا أن مثل هذه السياسات الغربية، قد "مزقت كل أقنعة الخجل"، من خلال إجراءات تشبه "تلك ذات الميول المعادية للسامية".

وخاطب الرئيس الروسي شعوب الغرب، قائلا: "يحاولون إقناعكم بأن روسيا مسؤولة عن التأثير السلبي للعقوبات، لكن هذا كله بسبب سياسة الغرب"، مبينا أن العقوبات المفروضة على روسيا هي بمثابة "ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي".