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زيلينسكي يخاطب الكونغرس الأميركي.. ويعرض مطالبه

الأربعاء 16 مارس 2022 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
زيلينسكي يخاطب الكونغرس الأميركي.. ويعرض مطالبه



كييف/سما/

خاطب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الكونغرس الأميركي، الأربعاء، عبر تقنية الفيديو مطالبا إياه بفرض مزيد من العقوبات على روسيا وتقديم المساعدة العسكرية لكييف التي تخوض حربا مع موسكو منذ 3 أسابيع.


وطالب زيلينسكي أعضاء الكونغرس الأميركي بالمساعدة في حماية الأجواء فوق أوكرانيا، عبر حظر فرض حظر جوي.

وأضاف: "روسيا حولت سماء أوكرانيا إلى مصدر موت لآلاف الأشخاص"، وفق "رويترز".

ودعا إلى فرض مزيد من العقوبات على روسيا، بما في ذلك انسحاب جميع الشركات الأميركية من الأراضي الروسية.

وكان الرئيس الأوكراني طالب الولايات المتحدة بهذه المطالب منذ اندلاع الحرب، لكن الاستجابة الأميركية لم تكن مطابقة لرغباته.

ودأب زيلينسكي  على مخاطبة البرلمانات والحكومات في الغرب في الحرب، عبر الفيديو، طالبا المساعدة.

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