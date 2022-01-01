أغرب تصاميم الأحذية العصرية

وكالات / سما /

اطلالات الستريت ستايل تعتبر أساسية في عالم الموضة حيث أنها مصدر وحي بالنسبة للكثير من مصممي الأزياء ومن الفنانين أيضاَ، وعموماَ أكثر اطلالات ستريت ستايل نراها خلال أسابيع الموضة وعادة ماتكون مبتكرة ومميزة وفيها الكثير من الجرأة واليوم سنستعرض لك أغرب تصاميم أحذية عصرية من اطلالات ستريت ستايل رصدناها مؤخراً خلال أسابيع الموضة.

عدد كبير من الصحافيين واخصائي الأزياء والمصورين يحضرون أسابيع الموضة في العواصم العالمية المختلفة لتغطية أحداث هذه الفترة ولرصد أحدث الصيحات التي نشاهد قسماً كبيراً منها في الشارع من خلال اطلالت ستريت ستايل.

وتحرص الكثيرات من النساء على اعتماد صيحات موضة مبتكرة وجريئة أحياناً للفت الأنظار واستقطاب عدسات المصورين ومؤخراً وخلال اسابيع الموضة العالمية لفتتنا تصاميم الأحذية الغريبة التي شاهدناها والتي تنوعت بشكل كبير.

بعض التصاميم كانت غريبة بحد ذاتها من ناحية القصات مثل الموديلات المزينة بالاكسسوارات المعدنية أو التي دخلها المعدن بطريقة أو بأخرى.

وبعضها جاء بألوان صاخبة وفاقعة مثل الأخضر أو الفوشيا أو الأحمر أو الأصفر وقد تم تنسيقها في هذه الحالات اما مع أزياء بألوان هادئة أو على العكس لابتكار لوك صاخب وغريب.

وهنالك موديلات الأحذية ذات الكعوب الغريبة والتي كانت منتشرة بكثرة في الفترة الأخيرة ولاسيما مع الكعوب العالية جداً أو الشفافة أو المنحوتة على شكل تصاميم معينة.

وهنالك أيضاَ الموديلات الغريبة المزينة بالفرو الصناعي أو الصوف أو تلك المستوحاة من أحذية رواد الفضاء وغيرها من التصاميم الملفتة.

جمعنا اليوم بالصور أغرب تصاميم أحذية عصرية من اطلالات ستريت ستايل رصدناها مؤخراً خلال أسابيع الموضة اتسمت بالجرأة والعصرية.