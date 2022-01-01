منى عبد الغني تكشف عن وضعها الصحي بعد الحادث الأخير

وكالات / سما /

كشفت الفنانة منى عبدالغني تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها لحادث سير مروع، في طريق العودة إلى منزلها، حيث دخلت في جدار خرساني بسيارتها، ونقلت إلى المستشفى مصابة بعدة كدمات وكسور، وأكدت منى تعرضها لكسر في ضلعين بالصدر.

أضافت منى عبدالغني في اتصال هاتفي ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي يذاع على شاشة ON: الحمد الله أنا كويسة، كنت في ميدان الرماية وسايقة لقيت نفسى الدركسيون مش ملكاه واختل في إيدى وأنا بفرمل خفيف وماخدتش بالى غير وأنا بندفع صوب السور الخرساني وبخبط فيه.. الناس قالت لي بعد الحادثة يمكن عجلة اختلت أو فرقعت.

تابعت قائلة: تعرض لكسر في ضلعين في الجانب الأيمن ولكن الحمد لله أنى نجيت لأنى نزلت من العربية وطفيتها وقعدت ساجدة للشكر أنى واقفة على رجلي وماحستش بالكسر غير بعد توجهي لمستشفى دار الفؤاد وأجريت الأشعة.

وواصلت قائلة: الحمد لله اتكسر ضلعين بس، ربنا حافظ على رجلي سليمة أنا دلوقتى محرومة من حاجتين السجود في الصلاة ودى نعمة كبيرة ربنا ما يحرمش حد منها أو أنى أنام على الشق الايمن من جسمي.

وسبق أن أعلن كريم سلامة، نجل منى عبدالغني، نجاتها من حادث سير مروع تسبب لها في العديد من الكسور والكدمات، ما استلزم احتجازها داخل المستشفى، وقال إن والدته "اتكتب لها عمر جديد"، وستظل تحت الرقابة الطبية لحين استقرار وضعها الصحي والتأكد من عدم إصابتها بنزيف داخلي أو أي مضاعفات خطيرة.

وقال سلامة خلال اتصال هاتفي ببرنامج et بالعربي: انكتب لها عمر جديد الحمد لله، حصل لوالدتي شوية كسور وشوية كدمات، وتم نقلها للمستشفى، ولا نزال نتابع حالتها مع الأطباء حتى نتأكد من استقرار الحالة الصحة لها بشكل تام والعودة إلى المنزل"، متابعا: "هي حالتها مستقرة وبقيت 24 ساعة في المستشفى للاطمئنان فقط لقدر الله في حال تبان حاجة.