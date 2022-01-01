5 علامات تخبرك بضرورة فحص ساقيك

وكالات / سما /

يمكن لأرجلنا أن تحذرنا من مشكلات صحية أكبر قد لا نكون على دراية بها، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، وكشف خبراء الصحة عن علامات يجب أن ننتبه لها على أرجلنا وما يمكن أن تشير إليه، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1- التخثر الوريدي العميق

التخثر الوريدي العميق (DVT) أو تشكل الجلطة في الأوردة العميقة في جسمك يؤثر بشكل شائع على الأطراف السفلية، وهو اضطراب شائع غالبًا ما يظهر لدى الأشخاص الذين إذا كانوا مقيدين بالكرسي المتحرك أو يعانون من مشاكل تجلط الدم، وعادة ما تتأثر العلامات والأعراض في ساق واحدة، ويمكن أن تشمل تورم القدم أو الكاحل أو الساق بأكملها ، يمكن أن يحدث التشنج أو الألم أيضًا في الغالب في ربلة الساق، يمكن أن تكون المنطقة المصابة دافئة عند لمسها وغالبًا ما يكون جلدها محمرًا فوق المنطقة المصابة.

2- جلطات الأوردة العميقة

الأعراض الشائعة هي الألم ، والشعور بالدفء ، وتغير لون الجلد ، والتورم في الساق المصابة (لا تظهر عادة في كلا الساقين)، يجب أن يكون تجلط الأوردة العميقة مثيرًا للقلق لأن الجلطات يمكن أن تنفصل عن الأوعية الدموية في الساقين والسفر إلى الرئتين (الانسداد الرئوي)، الانسداد الرئوي هو أحد المضاعفات التي تهدد الحياة من الإصابة بجلطات الأوردة العميقة.

3- متلازمة احتقان الحوض

المشاكل غير الشائعة تشمل التورم أو الألم في الحوض الذي قد يكون بسبب متلازمة احتقان الحوض، ومشاكل في الجهاز العضلي الهيكلي ، وكيسات كبيرة في منطقة الحوض ، ومتلازمة القولون العصبي، وأورام المثانة أو الرحم والخراجات، ومشاكل أمراض النساء، قد يؤدي انسداد تدفق الدم إلى تورم الساق وألم بسبب تراكم سوائل الأنسجة ، كما يجب فحص الساقين في مثل هذه الحالات التي قد تظهر فيها علامات مميزة لألم الحوض أو التورم في الساقين (بسبب عرقلة تدفق الدم). "

4 - العرج

عبارة عن ألم في الفخذ أو ربلة الساق أو الأرداف يحدث أثناء المشي، ويمكن أن يجعلك تعرج وقد يكون أحد أعراض مرض الشريان المحيط، يحدث هذا عندما تقلل الشرايين الضيقة أو المسدودة من تدفق الدم إلى ساقيك ، يحدث ألم العرج عند المشي لمسافة معينة ويختفي عند الراحة، يرتبط العرج بحالات صحية تزيد أيضًا من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية. لذلك يجب فحصك وربما علاجك من أمراض الشرايين في حالات أخرى أجزاء من الجسم.

5 - ألم أو تورم

العديد من الأمراض التي يجب أن تستدعي فحص الساق تنشأ في الواقع في الساقين أو حولها (مثل الالتهابات ، والإصابة ، والأورام ، واعتلال الأعصاب ، وأمراض الأوعية الدموية) والعديد من هذه الأمراض يصاحبها ألم شديد وتورم في كثير من الأحيان ، هناك ما يبرر اختبارات الدم ، أو الأشعة السينية ، أو الأشعة المقطعية ، أو تقنيات التشخيص الأخرى لتأكيد التشخيص بالنظر إلى مجموعة متنوعة من مشاكل الأطراف السفلية التي تستدعي في البداية فحص الساق.