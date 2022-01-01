موقع واللا: لن يفرض أي إغلاق على الأراضي الفلسطينية خلال "عيد المساخر"

القدس المحتلة / سما /

لن يفرض الاحتلال الإسرائيلي إغلاقا على الضفة الغربية خلال عيد "بوريم" (المساخر) اليهودي، الذي يصادف غدا الخميس.

ولم يعارض أي جهاز أمني إسرائيلي عدم فرض إغلاق على الضفة في عيد المساخر، لأول مرة منذ خمس سنوات، وإثر ذلك اتخذ وزير الأمن، بيني غانتس، القرار بهذا الخصوص، أمس، حسبما ذكر موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الأربعاء.

وأضاف "واللا" أنه بين مجمل الاعتبارات التي أدت لاتخاذ القرار، أن "هدوءا واستقرارا أمنيا" يسود الضفة الغربية. وأمس، استشهد شاب في مخيم بلاطة في نابلس وفتى في مخيم قلنديا شمال القدس بنيران قوات الاحتلال.

وبحسب "واللا"، فإنه "في جهاز الأمن الإسرائيلي فضلوا الامتناع عن فرض إغلاق، الذي سيُفسر على أنه ضغوط تمارس على الشارع الفلسطيني، في ظل التخوف من تأثيرات اقتصادية لإغلاق على أكثر من مئة ألف عامل يعملون في إسرائيل".

وشدد ضباط كبار في جيش الاحتلال، أمس، على "نوعية التنسيق الأمني مع أجهزة الأمن الفلسطينية، الذي تحسن جدا وأصبح ناجعا عند مراكز الإرهاب والمظاهرات العنيفة"، حسب "واللا".