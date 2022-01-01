منها القهوة والليمون.. وصفات منزلية لعلاج الصداع

وكالات / سما /

المعاناة من الصداع مشكلة قد تؤرق حياتنا وتحد من قدرتنا على إنجاز أعمالنا اليومية. فيما يلي وصفات منزلية بسيطة وفعالة للتخلص من الصداع دون الحاجة لتناول عقاقير. ولكن إذا استمر الصداع أو صار حادا، راجع الطبيب.

ويشير تقرير نشره موقع "تي أونلاين" ونقله دويتشه فيله إلى أن هناك مجموعة من الوصفات المنزلية البسيطة التحضير والقادرة على التخلص من الصداع، وفي وقت وجيز للغاية.

القهوة والليمون

بفضل احتوائها على مادة الكافيين، فالقهوة لديها تأثير وقدرة على أن تجعل المرء أكثر يقظة. أما الليمون فهو غني بفيتامين "سي" ولديه خصائص مضادة للالتهابات وأيضاً تقوية المناعة.

ويوضح موقع "تي أونلاين" أن ثنائية القهوة والليمون من الوصفات المنزلية للتغلب على الصداع، رغم أن التعود على مذاقهما قد يحتاج لبعض الوقت. يقول شارلي غاول الأمين العام والمتحدث باسم الجمعية الألمانية للصداع "بالتأكيد يشعر مرضى الصداع بتأثير مهدئ مع القهوة" إلا أنه أكد عدم وجود ما يضمن الفعالية، حيث لا توجد دراسة علمية حول هذا الموضوع، على حد قوله.

الماء

يعد شرب الماء من الوصفات المنزلية الممكنة أيضاً للتعامل مع الصداع، إذ ينصح بشرب كوب كبير منه. ويرى خبراء صحة أن سبب الصداع قد يكون أحيانا مرده عدم شرب كمية كافية من الماء.

ويعود غاول فيقول "شرب السوائل بشكل كاف ومنتظم يمكن أن يساعد بالتأكيد الذين يعانون من الصداع" وأردف "شرب الماء مهم أيضا لوظائف الجسم الأخرى".

زيت النعناع

يأتي زيت النعاع على رأس الوصفات المنزلية القادرة على التعامل مع الصداع. وينصح خبراء الصحة بوضع قطرات منه على الجبهة لما له من دور في التخفيف من الصداع، إذ تبدأ فعاليته في الظهور بعد 15 دقيقة فقط من استعماله.

غير أن الأشخاص الذين يعانون من الحساسية أو صعوبات في التنفس مثل مرض الربو، فإنه ينصح باتخاذ الحيطة والحذر وضرورة استشارة الطبيب قبل استخدام زيت النعناع للتخلص من الصداع، حسب موقع "تي أونلاين".

أسباب الصداع

في المقابل، هناك مجموعة من الأسباب المؤدية للإصابة بالصداع، وتشير أبحاث طبية إلى أن هناك أكثر من 200 نوع من الصداع. ويرى موقع "فيم" الألماني أن بعض أسباب الصداع قد تعود إلى: انخفاض نسبة السكر في الدم، الجلوس لفترة طويلة أمام الحاسوب، قلة النوم، التوتر وغيرها من الأسباب.