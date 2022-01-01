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أشهر الهواتف والأجهزة الذكية في الربع الأول من (2022)

الأربعاء 16 مارس 2022 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
أشهر الهواتف والأجهزة الذكية في الربع الأول من (2022)



وكالات / سما /

نشر موقع gsmarena الشهير إحصائيات بينت فيها الهواتف والأجهزة الذكية التي لاقت رواجا واهتماما بين زوار الإنترنت في الربع الأول من العام الجاري.

تبعا لإحصائيات الموقع فإن هاتف iPhone SE الذي كشفت عنه آبل مؤخرا لاقى اهتماما واسعا بين زوار الإنترنت في الأسبوع العاشر من العام الجاري، وجاء في المرتبة الأولى بالنسبة للهواتف الذكية في الفترة المذكورة.

وفي المرتبة الثانية من إحصائيات الموقع حل هاتف Galaxy S22 Ultra الجديد من سامسونغ، والذي وصفه الكثيرون بالهاتف المتكامل الذي يقدم مواصفات وأداء ممتازين ويتميز بقدرات تصويره العالية.

وثالثا في التصنيف حل هاتف +Redmi Note 11 Pro الذي صنف من بين أفضل الهواتف الذكية الجديدة من حيث المواصفات والسعر، وتلاه هاتف Poco X4 Pro، وبعده Redmi Note 11.

وأثار فضول مستخدمي الإنترنت في الفترة الأخيرة أيضا حاسب iPad Air اللوحي الذي ستطلقه آبل قريبا، وكذلك هواتف منها Redmi Note 11E Pro، و Galaxy M33، وGalaxy A13.

 

#الهواتف #الاجهزة #تكنولوجيا #Galaxy #iPhone

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