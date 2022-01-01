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كيفية التحكم فى الوقت الذى تقضيه على انستجرام

الأربعاء 16 مارس 2022 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيفية التحكم فى الوقت الذى تقضيه على انستجرام



وكالات / سما /

نمى انستجرام ليصبح واحدا من أكثر منصات التواصل الاجتماعي شعبية على مر السنين، حيث يتيح تطبيق مشاركة الصور المملوك لشركة Meta للمستخدمين مشاركة الصور ومقاطع الفيديو مع الآخرين، وقد أضاف ميزات جديدة مثل القدرة على مشاركة القصص التي تستمر ليوم كامل ومقاطع فيديو قصيرة مدتها 60 ثانية والمزيد.

ولكن قد تكون هناك حالة يواجه فيها البعض صعوبة في الابتعاد عن التطبيق، فمع الإخطارات المستمرة، ينتهي الأمر بالعديد من فتحه مرارًا وتكرارًا، ومع ذلك، يحتوي النظام الأساسي على بعض الميزات المضمنة لمساعدة المستخدمين في أخذ قسط من الراحة ، وتعيين الوقت المحدد اليومي وإيقاف الإشعارات مؤقتًا.

وإذا كنت أحد هؤلاء المستخدمين الذين يرغبون في التحكم في الوقت الذي تقضيه على انستجرام ، فتابع القراءة. نقدم لك هنا دليلًا تفصيليًا لتعيين الحدود الزمنية اليومية على انستجرام.

1- انتقل إلى تطبيق انستجرام واضغط على أيقونة ملفك الشخصي.

2- الآن، انتقل إلى نشاطك.

3- اضغط على الوقت المستغرق، هنا يمكنك معرفة متوسط ​​الوقت الذي تقضيه يوميًا على انستجرام.

 4- الآن، اضغط على "تعيين حد يومي"، يمكنك اختيار مقدار الوقت الذي تريد أن تقضيه على انستجرام.

 5- اضغط على تم، الآن، سيذكرك انستجرام بإغلاق التطبيق عندما تتجاوز الحد اليومي.

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