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دوري السلة: "أرثوذكسي رام الله" يوقف سلسلة انتصارات "إبداع الدهيشة"

الأربعاء 16 مارس 2022 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
دوري السلة: "أرثوذكسي رام الله" يوقف سلسلة انتصارات "إبداع الدهيشة"



رام الله / سما /

أوقف نادي "أرثوذكسي رام الله" سلسلة انتصارات "إبداع الدهيشة"، وفاز عليه بنتيجة 94 مقابل 74، في اللقاء الذي جمعهما، مساء الثلاثاء، على صالة ماجد أسعد بمدينة البيرة، ضمن افتتاح لقاءات الأسبوع العاشر ومرحلة الإياب من دوري الأندية الممتازة لكرة السلة.

وتألق في اللقاء من "أرثوذكسي رام الله" المحترف الأجنبي شاني أوسدين بتسجيله 30 نقطة، وأحمد يونس بتسجيله 23 نقطة، وتامر حبش بتسجيله 20 نقطة. ومن "إبداع الدهيشة" كابتن الفريق أحمد بلبيسي بتسجيله 20 نقطة والمحترف الأجنبي بريدجفورث براين بتسجيله 19 نقطة.

وأعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة عن تأجيل لقاء "مركز شباب قلنديا" و"أرثوذكسي بيت ساحور"، الذي كان مقررًا على نفس الصالة، عقب استشهاد ابن نادي "مركز شباب قلنديا" وعضو رابطة المشجعين الشاب علاء شحام، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الثلاثاء.

وتستكمل لقاءات الأسبوع العاشر، يوم الأربعاء، حيث يلتقي "سرية رام الله" مع "العمل الكاثوليكي" على صالة السرية في رام الله، ويواجه "تراسنطا بيت حنينا" "أرثوذكسي بيت جالا" على صالة العمل الكاثوليكي في بيت لحم.

#أرثوذكسي رام الله #إبداع الدهيشة

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