الاتحاد الرياضي المدرسي يناقش الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية

رام الله / سما /

ناقش الاتحاد الرياضي المدرسي، الاستعدادات لعقد دورة الألعاب الأولمبية المدرسية السادسة، والتي سيتم إطلاقها في أريحا نهاية الشهر الجاري.



جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الاتحاد الرياضي المدرسي، وكيل وزارة التربية والتعليم ثروت زيد؛ للوقوف على أبرز التحضيرات المتواصلة بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الأولمبية الفلسطينية.



وأوضح زيد أن عقد هذه الدورة بعد احتجابها لعامين جراء جائحة كورونا؛ يزيد أهمية عقدها، مشدداً على دور الرياضة المدرسية في تنشئة الطلبة وإكسابهم اتجاهات وقيم تعزز التنافس الشريف والروح الرياضية، علاوة على مهارات حياتية تشمل الاتصال والتواصل، واتخاذ القرار والعمل بروح الفريق وغيرها من المهارات.



وأبدى زيد أمله في أن يتم تفعيل الكشافين للمواهب خلال فترة الدورة لمتابعة تنسيب لاعبين يرفدون المنتخبات الوطنية إسناداً لجهود اللجنة الأولمبية الفلسطينية، وتعزيز دور الرياضة؛ عبر فضائية فلسطين التعليمية التي ستواكب فعاليات الدورة بمعية قناة فلسطين الشباب والرياضة.