بايدن يضع نفسه في موقف محرج

وكالات

أخطأ الرئيس الأمريكي جو بايدن في مستهل كلمته في البيت الأبيض، حيث أخبر الحضور بأن نتيجة اختبار كورونا “لزوج السيدة الأولى” جاءت إيجابية.

وتسببت كلماته بضجة كبيرة في الغرفة، قبل أن يدرك أنه هو “زوج السيدة الأولى”.

وأعلن في وقت سابق ، أن زوج كامالا هاريس مساعدة الرئيس الأمريكي ثبتت إصابته بكورونا.

وأكدت هاريس أنها لن تشارك في مؤتمر الليلة مع الرئيس بايدن.

وجاءت نتيجة الفحوصات التي أجرتها هاريس “سلبية”، مشيرة إلى أنها “ستواصل الخضوع للاختبار للتأكد بشكل نهائي من عدم إصابتها بكورونا”.

ويشكّل نبأ إصابة زوج نائبة الرئيس الأميركي بكوفيد-19 مؤشرا على أن فيروس كورونا لا يزال يواصل تفشيه حتى في أوساط النخب السياسية الأكثر تحوّطا في واشنطن.

وقالت سابرينا سينغ، نائبة المتحدّثة باسم هاريس، إن “نائبة الرئيس خضعت لفحص (كشف الإصابة) وجاءت النتيجة سلبية وهي ستواصل الخضوع للفحوص”.

لكن بعدما تبيّنت إصابة إيمهوف، وهو أول من يحمل لقب السيّد الثاني في الولايات المتحدة بعد أن أصبحت زوجته أول امراة تتولى منصب نائب الرئيس في البلاد، ألغت هاريس مشاركتها حضوريا في البيت الأبيض في مراسم الاحتفال بشهر تاريخ المرأة.

وأبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن الحضور بأن هاريس فضّلت “عدم المخاطرة” و”من مطلق الحرص الشديد قرّرت ألا تنضم إلينا اليوم”، لكنّه قال إن إيمهوف “بخير”.