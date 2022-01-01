  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بايدن يضع نفسه في موقف محرج

الأربعاء 16 مارس 2022 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يضع نفسه في موقف محرج



وكالات

أخطأ الرئيس الأمريكي جو بايدن في مستهل كلمته في البيت الأبيض، حيث أخبر الحضور بأن نتيجة اختبار كورونا “لزوج السيدة الأولى” جاءت إيجابية.

وتسببت كلماته بضجة كبيرة في الغرفة، قبل أن يدرك أنه هو “زوج السيدة الأولى”.

وأعلن في وقت سابق ، أن زوج كامالا هاريس مساعدة الرئيس الأمريكي ثبتت إصابته بكورونا.

وأكدت هاريس أنها لن تشارك في مؤتمر الليلة مع الرئيس بايدن.

وجاءت نتيجة الفحوصات التي أجرتها هاريس “سلبية”، مشيرة إلى أنها “ستواصل الخضوع للاختبار للتأكد بشكل نهائي من عدم إصابتها بكورونا”.

ويشكّل نبأ إصابة زوج نائبة الرئيس الأميركي بكوفيد-19 مؤشرا على أن فيروس كورونا لا يزال يواصل تفشيه حتى في أوساط النخب السياسية الأكثر تحوّطا في واشنطن.

وقالت سابرينا سينغ، نائبة المتحدّثة باسم هاريس، إن “نائبة الرئيس خضعت لفحص (كشف الإصابة) وجاءت النتيجة سلبية وهي ستواصل الخضوع للفحوص”.

لكن بعدما تبيّنت إصابة إيمهوف، وهو أول من يحمل لقب السيّد الثاني في الولايات المتحدة بعد أن أصبحت زوجته أول امراة تتولى منصب نائب الرئيس في البلاد، ألغت هاريس مشاركتها حضوريا في البيت الأبيض في مراسم الاحتفال بشهر تاريخ المرأة.

وأبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن الحضور بأن هاريس فضّلت “عدم المخاطرة” و”من مطلق الحرص الشديد قرّرت ألا تنضم إلينا اليوم”، لكنّه قال إن إيمهوف “بخير”.

الأكثر قراءة اليوم

روسيا تعلن فرض عقوبات على بايدن وبلينكن وهيلاري كلينتون

نقابة المهندسين واتحاد المقاولين : قطاع المقاولات الفلسطيني ينهار..

موسكو تعلن فرض عقوبات على الرئيس الأمريكي بايدن وتدرج وزير الخارجية بلينكن على قائمة المحظورين

أسعار صرف العملات

هل تعمّد لافروف إهانة وزير خارجية قطر أثناء استقباله ؟ هذا ما فعله ..

زيلينسكي: "يجب الاعتراف" بأن أوكرانيا لن تتمكن من الانضمام إلى "الناتو"

ترامب : بوتين فاجأني و "كنت قاسيا للغاية معه"

الأخبار الرئيسية

السلطة الفلسطينية : تلقينا تأكيدات بعودة الدعم الأوروبي قريبا

الصحة : 3 وفيات و64 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

صحيفة: الاحتلال يراوغ بقضية تصاريح عمال قطاع غزة بهذه الطريقة

بوتين

روسيا تعلن فرض عقوبات على بايدن وبلينكن وهيلاري كلينتون

تقرير: أنقرة ناقشت مع قيادة حركة حماس وضع عناصر ومسؤولين فيها في تركيا بعد زيارة هرتسوغ...

الاتصالات الفلسطينية