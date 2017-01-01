بعد كارثة مدريد .. سان جيرمان يصعق نيمار "المنبوذ" بخطوة مفاجئة

وكالات / سما /

ما زال نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على صفيح ساخن منذ إقصائه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني.

ولم يستطع باريس سان جيرمان الاستفادة من فوزه ذهابا على ريال مدريد بنتيجة 1-0، ليجد نفسه ضحية عودة تاريخية أمام الملكي في جولة الإياب، حيث نجح الأخير في تحويل تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 3-1.

وبدأت التكهنات والشائعات تحيط بمستقبل بعض النجوم البارزين في النادي الفرنسي، على رأسهم البرازيلي نيمار دا سيلفا والأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي لم يكمل بعد موسمه الأول مع الفريق.

وبحسب موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، فإن إدارة سان جيرمان تحاول التخلص من نيمار بسبب أدائه المتدني مع الفريق في الفترة الأخيرة، عبر محاولة بيعه الصيف المقبل.

وعرضت إدارة نادي العاصمة الفرنسية المهاجم البرازيلي على ناديه السابق برشلونة الإسباني وبعض الأندية الكبرى، رغم ارتباطه معه بعقد ممتد حتى صيف 2023.

ويحاول سان جيرمان إيجاد صيغة اتفاق مناسبة له، للتخلص من نيمار دون تكبد خسائر مالية، خاصة بعد جلبه من البارسا نفسه في 2017 مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده.

في الوقت ذاته، أشارت التقارير إلى عدم اهتمام برشلونة باستعادة اللاعب الدولي البرازيلي، في ظل امتلاكه خيارات أخرى في الميركاتو.

جاء ذلك بعدما تعرض نيمار وميسي لصافرات استهجان أطلقتها جماهير الفريق خلال الفوز على بوردو بثلاثية نظيفة، الأحد الماضي، في الدوري الفرنسي.

وصبت الجماهير غضبها العارم على الثنائي، حيث لم يظهر نيمار بمستواه المعهود أمام الريال، فيما أهدر ميسي ركلة جزاء في جولة الذهاب.

وقد يستفيد سان جيرمان من رحيل نيمار المحتمل، حيث سيتخلص من أحد أعلى اللاعبين أجرا في النادي، مما سيمنحه فرصة فتح خزائنه لإقناع الفرنسي كيليان مبابي بالبقاء، عبر منحه راتبا استثنائيا يجبره على التخلي عن فكرة الذهاب إلى ريال مدريد.