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دوري أبطال أوروبا.. هل يفقد تشيلسي لقبه بسبب أبراموفيتش؟

الأربعاء 16 مارس 2022 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دوري أبطال أوروبا.. هل يفقد تشيلسي لقبه بسبب أبراموفيتش؟



وكالات / سما /

تحوم الشكوك حول إقامة مباراة ليل الفرنسي ضد تشيلسي الإنجليزي، المقررة مساء الأربعاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيخرج الفريق اللندني لمواجهة ليل في عقر داره بملعب "بيار موروا"، بعدما تغلب عليه في لندن ذهابا بهدفين دون رد.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن دخول الروسي رومان أبراموفيتش، مالك تشيلسي، القائمة السوداء للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، يجعل إقامة المباراة محل شك.

ويرتبط أبراموفيتش بعلاقة وطيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي دخل في عداء مع باقي دول القارة العجوز بسبب حربه على أوكرانيا.

وعلى الصعيد المحلي، قامت الحكومة البريطانية بمنح تشيلسي ترخيصا من أجل مواصلة اللعب في المسابقات الإنجليزية، على الرغم من العقوبات المفروضة على مالكه الروسي.

وأشارت الصحيفة إلى حاجة النادي اللندني للحصول على ترخيص مماثل من الحكومة الفرنسية، لكي يتسنى للفريق مواجهة ليل دون مشاكل.

رغم ذلك، فإن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أكدت أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يثق في إقامة المباراة بموعدها المحدد دون تغيير.

ويعيش تشيلسي أياما صعبة بسبب الحصار الاقتصادي المفروض عليه من الحكومة البريطانية، التي جمدت عملية بيع النادي، فضلا عن حرمانها له من بيع أي تذاكر لمبارياته المتبقية حتى نهاية الموسم.

#تشيلسي #رومان أبراموفيتش #دوري أبطال أوروبا

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