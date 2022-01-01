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فيديو.. أتلتيكو مدريد يُسقط مانشستر يونايتد في عقر داره بدوري الأبطال

الأربعاء 16 مارس 2022 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. أتلتيكو مدريد يُسقط مانشستر يونايتد في عقر داره بدوري الأبطال



وكالات / سما /

تمكن أتلتيكو مدريد من التأهل لدور ربع النهائي من مُسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد الفوز بهدفٍ دون رد على مانشستر يونايتد في إياب دور الـ 16.

وكانت المُباراة التي استضافها ملعب أولد ترافورد في مانشستر قد شهدت تسجيل هدفٍ وحيد عن طريق رينان لودي لاعب الورخوبلانكوس في الدقيقة 41 بعد لعبة رأسية استغل فيها كرة عرضية من أنطوان جريزمان.

وكاد برونو فيرنانديز أن يُسجل هدف التعادل للشياطين الحُمر في الدقيقة الأولى من  الوقت بدل الضائع للشوط الأول ولكن تسديدته وجدت الحارس يان أوبلاك في المكان المُناسب.

واقترب أتلتيكو مدريد من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 52 من المُباراة بعد خطأ من قائد الدفاع هاري ماجواير، ولكن تسديدة رودريجو دي بول الصعبة تصدى لها دافيد دي خيا ببراعة.

وحاول رانجنيك إنعاش خط هجومه بإشراك المُهاجم الأوروجوياني الخبير إدينسون كافاني في آخر ربع ساعة من  اللقاء، وكثف الفريق من مجهوداته لإدراك التعادل.

وفي الدقيقة 76 أنقذ أوبلاك مرمى أتلتيكو مدريد من هدفٍ مُحقق بعد لعبة رأسية مُتقنة من رافاييل فاران، جاء بعدها ركلة مقصية من  الدون كريستيانو رونالدو.

وفي الدقيقة 82 سدد ديوجو دالوت من خارج منطقة الجزاء كرة قوية ابتعدت قليلاً عن مرمى يان أوبلاك الذي قدم مُباراة كبيرة.

يُذكر أن لقاء الذهاب بين الفريقين على أرض ملعب واندا ميتروبوليتانو قد انتهى بنتيجة التعادل بهدفٍ لكل فريق، سجل لأصحاب الأرض جواو فيليكس ، فيما سجل هدف اليونايتد أنتوني إيلانجا.

#أتلتيكو مدريد #مانشستر يونايتد #دوري أبطال أوروبا

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