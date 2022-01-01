رسمياً .. سبوتيفاي تُعلن شراكتها مع نادي برشلونة

وكالات / سما /

أعلنت شركة سبوتيفاي شراكتها الرسمية مع نادي برشلونة ، والذي سيجعل الشركة السويدية الشريك الرئيسي للنادي الكاتالوني كما سيتغير اسم ملعب النادي إلى سبوتيفاي كامب نو بداية من عام 2025.

وكان خوان لابورتا رئيس مجلس إدارة برشلونة قد تطرق لذلك الاتفاق الذي كان منتظراً منذ منتصف شهر فبراير، حيث أكد وجود اتفاقية مع الشركة السويدية وأن العقد سيتم التوقيع عليه قريباً وهذا ما أصبح رسمياً الآن.

وسيلعب برشلونة موسم 20222023 على ملعب كامب نو وسيكون ملعب النادي في موسم 20232024 هو مونتجوليك، قبل أن يعود إلى ملعب كامب نو بمسماه الجديد سبوتيفاي كامب نو في الموسم التالي.

وأصدرت شركة سبوتيفاي بياناً يوم الاثنين أعلنت فيه الوصول لاتفاق مع نادي برشلونة ليصبح الشريك الرسمي للنادي وشربك البث الصوتي الرسمي.

ومن المقرر أن يظهر اسم شركة المنصة الشهيرة على قميص الفريق الأول للرجال والسيدات وكذلك قمصان التدريب.

وجاء في البيان الصادر عن نادي برشلونة : “إن الاتفاقية التي أقرها ووقعها مجلس إدارة نادي برشلونة ستخضع لتصديق الجمعية غير العادية للأعضاء التي ستنعقد في أبريل وسيقدم النادي قريباً التفاصيل الخاصة بها”.