اجتماع طارئ يقرب هالاند من عملاق أوروبا

وكالات / سما /

قررت إدارة نادي ريال مدريد اتخاذ خطوة استباقية لتشديد قبضتها على صفقة النرويجي إيرلينج هالاند، الذي تتنافس عدة أندية كبرى على ضمه، بنهاية الموسم الجاري.

وأعلن هالاند عن رغبته في مغادرة دورتموند، في الصيف المقبل، علمًا بأن عقده يضم شرطا جزائيا بقيمة 75 مليون يورو.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن تحرك رسمي بين ريال مدريد ودورتموند ستتشكل ملامحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت أن هانز يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لدورتموند سوف يسافر إلى العاصمة الإسبانية مدريد هذا الأسبوع للتفاوض مع فلورنتينو بيريز رئيس الريال بشأن صفقة هالاند.

وأكدت الصحيفة أن الاجتماع بين إدارة ريال مدريد ودورتموند بات وشيكا "وقد تكون هناك أنباء جديدة حول الصفقة خلال الأسبوع الجاري".

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد حدد 130 مليون يورو لضم هالاند، بواقع 75 مليون يورو (الشرط الجزائي) إضافة لعمولات والده ووكيله مينو رايولا.

جدير بالذكر، أن ريال مدريد كان ينوي تأجيل صفقة هالاند حتى صيف 2023، من أجل وضع تركيزه على صفقة كيليان مبابي، بنهاية الموسم الجاري، إلا أن قرار المهاجم النرويجي بالرحيل في الصيف المقبل، أجبر الميرنجي على تغيير خطته.