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5 مليون دولار دعم جديد للرياضة في غزة

الأربعاء 16 مارس 2022 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
5 مليون دولار دعم جديد للرياضة في غزة



غزة / سما /

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن الحصول على الموافقة المبدئية لتمويل إنشاء أكبر صالة رياضية مغطاة على مستوى الوطن، بتكلفة 5 مليون دولار.

وأوضح هنية أن عام العامين القادمين سيشهدان تحقيق الإنجاز الكبير للرياضة الفلسطينية، مضيفاً أنه قدم مجموعة من المشاريع التي تخدم الرياضة والشباب لعدة شخصيات رسمية.

وأشار هنية إلى أن توجيهات لجنة متابعة العمل الحكومي أثمرت عن تخصيص (15) دونم في منطقة الزهراء جنوب مدينة غزة لإقامة الصالة، منوهاً أن شهر سبتمبر المقبل سيشهد بدء وضع المخططات الهندسية الخاصة بالصالة.

#غزة #عبد السلام هنية #المجلس الأعلى للشباب والرياضة

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