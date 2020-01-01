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تسجيل أكثر من 3500 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في إسرائيل

الثلاثاء 15 مارس 2022 09:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل أكثر من 3500 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في إسرائيل



رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 3531 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" منذ منتصف الليلة الماضية، و6,554 إصابة يوم أمس الإثنين.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 10.398 وفاة، منذ بدء رصد الوباء في شباط/فبراير 2020، بعد تسجيل 31 وفاة في الـ 72 ساعة الأخيرة.

ووفقا للمعطيات، واصل عدد المصابين بحالة حرجة انخفاضه ليصل إلى 342 مصابًا منهم 146 مصابًا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

كما واصل المعدل الأسبوعي للإصابات والعدوى والوفيات جراء "كورونا" بالتراجع، حيث شخصت خلال الأسبوع الأخير 40875 إصابة بانخفاض بنسبة 16.1% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. كما سجلت 135 حالة حرجة بانخفاض بنسبة 33.5%، فيما أعلن عن وفاة 45 شخصا تأثرا بـ"كورونا" بتراجع بنسبة 56.7% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

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