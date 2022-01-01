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الإعلان عن إضراب شامل في رهط غدا

الثلاثاء 15 مارس 2022 06:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلان عن إضراب شامل في رهط غدا



رهط/ سما/

 أعلنت بلدية رهط في النقب، مساء اليوم الثلاثاء، الإضراب العام يوم غد في أعقاب استشهاد الشاب سند سالم الهربد.

ويشمل الإضراب كافة المؤسسات العامة والتجارية والمرافق الأخرى ومؤسسات التربية والتعليم ما عدا التعليم الخاص.

ودعا رئيس بلدية رهط فايز أبو صهيبان أعضاء المجلس البلدي للتواجد يوم غد في مبنى البلدية لمتابعة الأحداث، والمشاركة في الجنازة وزيارة عائلة الشهيد، والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم فور الانتهاء من التشييع.

وقرر المجلس البلدي تخصيص أول ساعتين في المؤسسات التعليمية كافة يوم الخميس للتطرق إلى استشهاد الشاب الهربد والاعتداءات على أهالي النقب.

وللشهيد الهربد 5 أبناء، أصغرهم رضيع يبلغ من العمر أسبوعين.

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