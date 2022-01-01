زيلينسكي: "يجب الاعتراف" بأن أوكرانيا لن تتمكن من الانضمام إلى "الناتو"

وكالات - سما-

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء، إنه ”يجب أن نعترف“ بأن أوكرانيا لن تتمكن من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ”الناتو“، في حين أن هذا الملف هو أحد أسباب عملية روسيا العسكرية.

وأضاف الرئيس الأوكراني في مؤتمر عبر الفيديو خلال اجتماع لقادة قوة المشاة المشتركة، وهو تحالف تقوده بريطانيا، ونقلته ”رويترز“: ”سمعنا لسنوات أن الأبواب مفتوحة، لكننا سمعنا أيضا أنه لا يمكننا الانضمام (إلى الناتو). هذه هي الحقيقة ويجب أن نعترف بها“.

وطالب الرئيس الأوكراني العالم بوضع حد لروسيا قبل أن تتمادى أكثر، مؤكدا مقتل 97 طفلا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتابع: ”كييف أدركت أنها يجب أن تقوم هي بحماية أجوائها واستقلالها وليس الناتو.. كييف تحتاج إلى ضمانات أمنية يمكن الاعتماد عليها وتناسب المجتمع الدولي“.

وقال زيلينسكي في خطابه المصور: ”وفدنا عمل أيضا على هذا الأمر في المفاوضات مع الجانب الروسي.. قيل لي إنها تمضي جيدا جدا.. لكن دعونا نرى. سيواصلون “.

وخاطب الرئيس الأوكراني الجنود الروس مجددا، وحثهم على وقف القتال قائلا: ”أنا أعرض عليكم فرصة للنجاة“.