وام: طيران الإمارات تطلق رحلات يومية إلى تل أبيب اعتبارا من 23 يونيو القادم

ابو ظبي / وام/

تبدأ طيران الإمارات تشغيل رحلاتها اليومية إلى تل ابيب اعتبارا من 23 يونيو المقبل.. متستخدمة طائراتها الحديثة من طراز بوينج 777-300ER .

ورحب عدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، بالمسافرين على متن الرحلات المتجهة إلى ومن تل أبيب هذا الصيف، وتزويدهم بقدرات اتصال كبيرة تتيح لهم السفر إلى وعبر المركز في دبي، وذلك في ظل استمرارية التخفيف من القيود المفروضة على السفر حول العالم بسبب جائحة "كوفيد-19"، وفتح المزيد من الدول أبوابها أمام الزوار".

وقال " إنه بالإضافة إلى إطلاق الطلب الكامن على السفر فإن بدء تشغيل رحلات طيران الإمارات إلى إسرائيل سيوفر المزيد من الخيارات للسفر إلى مختلف أنحاء العالم وأيضا اتاحة المزيد من الفرص للمستثمرين ورجال الأعمال وممثلي الشركات لزيارة دبي والكثير من الوجهات ضمن شبكة رحلاتنا التي تضم نحو 130 وجهة فضلا عن التمتع بالضيافة المتميزة التي اشتهرت بها طيران الإمارات عالميا وتجربة السفر النوعية الحائزة على العديد من الجوائز العالمية المرموقة".

وأكد التزام طيران الإمارات بإتاحة فرص جديدة للشركات والسياحة وتعزيز الروابط الثنائية بين الإمارات وإسرائيل ..معربا عن ثقته بأن الخدمات الجديدة سيكون لها تأثير إيجابي يتمثل في تحسين مستويات اتصال إسرائيل بالوجهات العالمية الرئيسية ..موجها شكره للجهات المعنية في الإمارات وإسرائيل على دعمهما المستمر الذي أتاح تقديم هذه الخدمات.

وستغادر الرحلة الأولى والتي تحمل الرقم "ئي كيه 931" مطار دبي الدولي في الساعة 3:50 بعد ظهر يوم 23 يونيو المقبل لتصل إلى مطار "بن جوريون" في تل أبيب في الساعة 06:00 مساء بالتوقيت المحلي.

أما رحلة العودة "ئي كيه 932" فستغادر مطار بن غوريون في الساعة 07:55 مساءً لتصل إلى دبي في الساعة 11:59 ليلا بالتوقيت المحلي.

وتم تحديد مواعيد الرحلتين على نحو يتيح مزيدا من الوصول المريح إلى دبي وفرص مثالية للسفر في رحلات متصلة إلى وجهات شعبية للعطلات مثل تايلاند الهند الفلبين جزر المالديف سريلانكا وجنوب أفريقيا.

وبالإضافة إلى رحلات الرمز المشترك التي تسيرها فلاي دبي ستتيح الرحلات الجديدة من طيران الإمارات رحلات متصلة من دون توقف من العديد من الوجهات على شبكة رحلات الناقلة وذلك من خلال رحلات يومية واسبوعية تصل إلى استراليا والبرازيل والهند والفلبين وتايلاند وجنوب أفريقيا والتي تضم جاليات يهودية كبيرة.

كما يمكن للمسافرين من الولايات المتحدة والبرازيل الذين يتطلعون للتوقف في دبي قبل استكمال رحلتهم إلى تل أبيب، الاستفادة من برنامج "التوقف في دبي Dubai Stop Over"، الذي يشمل الإقامة في فنادق عالمية المستوى ومشاهدة أبرز المعالم السياحية والتمتع بأنشطة ترفيهية عديدة.

وتشير إحصائيات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي إلى أن إسرائيل كانت واحدة من أكبر 20 سوقا للسياحة في دبي خلال عام 2021.

وهناك فرص كبيرة لتعزيز هذا الدفق السياحي وذلك في ظل استمرارية دبي في الترحيب بالمزيد من الزائرين خلال عام 2022 وقائمتها المتسعة دوما من التجارب والعروض المتنوعة.