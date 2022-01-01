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تلقينا ضمانات من أمريكا بأن العقوبات لن تؤثر على تعاوننا النووي مع طهران

لافروف: الاتفاق النووي الإيراني في المرحلة النهائية

الثلاثاء 15 مارس 2022 05:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
لافروف: الاتفاق النووي الإيراني في المرحلة النهائية



وكالات - سما-

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لنظيره الإيراني اليوم الثلاثاء إن الاتفاق على إحياء الاتفاق النووي الإيراني صار في المرحلة النهائية.
وأدلى لافروف بهذا التصريح في بداية محادثات في موسكو من المتوقع أن يعقبها مؤتمر صحفي.
وكشف وزير الخارجية الروسي أن بلاده تلقت ضمانات من الولايات المتحدة بأن العقوبات لن تؤثر على التعاون الروسي الإيراني في قطاع الطاقة النووية.
ونقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية عنه القول في مؤتمر صحفي، بعد محادثات أجراها مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في موسكو اليوم، :”لقد تلقينا ضمانات مكتوبة. وجرى دمجها في نص الاتفاقية الخاصة بإعادة إحياء /خطة العمل الشاملة المشتركة/ (الاسم الرسمي للاتفاق النووي الإيراني)، وهذه النصوص تحمي بشكل موثوق كافة المشاريع ومجالات الأنشطة التي يشملها اتفاق خطة العمل الشاملة”.
وأضاف لافروف :”الأمريكيون يحاولون القول كل يوم إننا نعرقل هذا الاتفاق، ولكن هذه كذبة … لم تتم الموافقة بعد بشكل نهائي على الاتفاق في بعض العواصم، وموسكو ليست واحدة من بينها”.
من جهته قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تواصل الاتصالات مع روسيا بشأن العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي الإيراني.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن واشنطن لن تفرض عقوبات على مشاركة روسيا في مشروعات نووية ضمن الاتفاق عندما يُنفذ بالكامل.

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