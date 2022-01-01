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موسكو تعلن فرض عقوبات على الرئيس الأمريكي بايدن وتدرج وزير الخارجية بلينكن على قائمة المحظورين

الثلاثاء 15 مارس 2022 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
موسكو تعلن فرض عقوبات على الرئيس الأمريكي بايدن وتدرج وزير الخارجية بلينكن على قائمة المحظورين



وكالات - سما-

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء عن إدراج رئيس الولايات المتحدة جو بايدن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على قائمة العقوبات.

وأوضحت الوزارة في بيان مساء اليوم الثلاثاء أن فرض العقوبات الشخصية الروسية ضد قادة أمريكيين وأشخاص متصلين بهم جاء "ردا على سلسلة عقوبات غير مسبوقة، بما فيها تلك التي تحظر دخول كبار مسؤولي روسيا الاتحادية إلى أراضي الولايات المتحدة.

وأضاف البيان أن قائمة الأشخاص المحظور عليهم دخول روسيا تضم اعتبارا من اليوم 15 مارس، وبناء على مبدأ التعامل بالمثل، الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة مايك ميلي ومسؤولين كبار آخرين.

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