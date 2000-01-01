العثور على أمر صادم في مقبرة توت عنخ آمون

وكالات / سما /

اندهش باحثون في تاريخ مصر القديمة، بعد تحليل الحمض النووي لبقايا طفلين تم العثور عليها داخل مقبرة توت عنخ آمون.

في الشهر الماضي فقط ، اكتشف علماء الآثار مخبأ لمومياء، وهو الأكبر من نوعه يتم اكتشافه على الإطلاق ويعود تاريخه إلى 2500 عام في مقبرة قديمة في أبو صير ، جنوب القاهرة.

إلى الجنوب ، في الأقصر ، دُفن جميع فراعنة مصر في ما يُعرف بوادي الملوك: وهو امتداد من الأرض القاحلة حيث كانت المقابر الصخرية لمدة 500 عام تقريبًا من القرن السادس عشر إلى القرن الحادي عشر قبل الميلاد. التنقيب عن الفراعنة والنبلاء الأقوياء في المملكة الحديثة.

تم فحص القبر بدقة من قبل عدد من الباحثين في السنوات التي تلت اكتشافه، مع اكتشاف واحد جدير بالملاحظة بشكل خاص تم استكشافه خلال الفيلم الوثائقي لقناة سميثسونيان ، "الأسرار: مهمة توت الأخيرة".

تم العثور على جثتين محنطتين لطفلتين داخل المقبرة ، مما أثار دهشة الباحثين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي اكسبريس" البريطانية.

أذهل تحليل الحمض النووي للفتيات الباحثين بعد أن أشارت النتائج إلى أنه من المحتمل أن يكونوا بنات توت عنخ آمون، كلاهما وُلد ميتًا ،إحداهما في حوالي أربعة أشهر ، والأخرى في موعدها الكامل تقريبًا.

وقالت سليمة إكرام، عالمة المصريات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: "كان هناك معدل وفيات مرتفع بين الرضع والأطفال في العالم القديم ، وهو أمر لا يثير الدهشة.

"لكن من غير العادي أن يتم تحنيطهم بعناية ، ولفهم ، ووضعهم في شرنقة ، ووضع هذه التوابيت في قبر أبيهم."

صُدم الباحثون عمومًا بالبقايا حيث لم يتم العثور على شيء من هذا القبيل من قبل.