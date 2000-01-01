الصحة الإسرائيلية: 6521 إصابة بكورونا و340 بحالة خطيرة

القدس المحتلة / سما /

توفي 13 شخصا تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا، فيما شخصت 6521 إصابة جديدة بالفيروس، أمس الإثنين، فيما لوحظ استمرار التراجع بالإصابات الخطيرة والعدوى، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

ومنذ منتصف الليل حتى الساعة التاسعة صباح سجلت 937 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات النشطة 35810 إصابات.

وأظهرت الإحصاءات المتعلقة بالحالة الوبائية منذ الإعلان عن انتشار فيروس كورونا في آذار/مارس 2020، أن إجمالي الإصابات بلغ 3727859، بينما بلغ العدد التراكمي لوفيات كورونا 10392.

ومع التراجع في الإصابات والعدوى، لوحظ الانخفاض المتواصل في الإصابات التي بحاجة إلى تسرير، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 795 مصابان بينهم 340 بحالة خطيرة و170 مصابا بحالة خطيرة جدا، فيما تم ربط 148 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وعلى الرغم من انحسار الموجة الخامسة من الجائحة، إلا أن وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى ومحطات الفحص المتنقلة تواصل إجراء الفحوصات لاكتشاف كورونا، حيث تواصل نتائج الفحوصات الموجبة بالانخفاض.

وأظهرت البيانات أنه، تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أخذ 67596 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 9.65% منها موجبة، فيما تم إلزام 17811 شخصا الدخول للحجر الصحي بعد مخالطتهم لمصابين بفيروس كورونا.

ومع انحسار الجائحة، واصل المعدل الأسبوعي للإصابات والعدوى والوفيات جراء كورونا بالتراجع، حيث شخصت خلال الأسبوع الأخير 40875 إصابة بانخفاض بنسبة 16.1% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

كما سجلت 135 حالة خطيرة بانخفاض بنسبة 33.5%، فيما أعلن عن وفاة 45 شخصا تأثرا بكورونا بتراجع بنسبة 56.7% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.