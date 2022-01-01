تسريبات تكشف عن هواتف "سامسونغ" القادمة

وكالات / سما /

تنظم شركة “سامسونغ” يوم الخميس، حدثا تقنيا تقدم من خلاله إصدارات جديدة من عائلة “غالاكسي أي”.

وقالت “سامسونغ” في بيان “تمثل غالاكسي أي فئة الهواتف الأكثر انتشارا بالنسبة لنا. تم تصميم الإصدارات الجديدة لتوفر تجربة متكاملة تمنح المستخدمين القدرة على التواصل والتميز”.

ورغم أن الشركة الكورية الجنوبية لم تفصح عن عدد أو أسماء الإصدارات القادمة، إلا أن تسريبات تقنية تناولت بعض هذه الجوانب.

فبحسب موقع “جي إس إم أرينا”، ستدعم الهواتف الجديدة وهي “غالاكسي أي 53” و”أي 73″، ميزة مقاومة الماء والبلل.

وأشار موقع “ذا فيرج” إلى أن الإصدارين سيدعمان تقنية الجيل الخامس للاتصالات، وسيأتي “أي 73” بشاشة قياس 6.7 إنشات مع شريحة “سنابدراغون 750 جي”، بينما ستكون شاشة “أي 53” بقياس 6.5 إنشات مع نظام “سامسونغ إكسينوس 1200”.

من جانبه، أفاد موقع “تك رادار” بأن الإصدارات الجديدة من عائلة “غالاكسي أي” ستدمج قدرات تصوير قوية مثل ميزة التثبيت البصرية للصورة، كما أنها ستوفر كاميرا بدقة 64 ميغابكسل، وبطارية طويلة العمر سعة 5000 ميلي أمبير/ ساعة.