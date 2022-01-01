فيديو.. فوز ثمين لخدمات رفح .. وتعادل "الحوانين" مع الثوار

غزة / سما /

خطف خدمات رفح فوزا مثيرا من أمام ضيفه شباب خانيونس (2/3)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب رفح البلدي، في ختام منافسات الأسبوع الثالث عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وسجل ثلاثية "الأخضر" الرفحي محمد القاضي "هدفين" (15و78)، وهلال الغواش (11)، بينما أحرز هدفي "النشامى" إسماعيل جبر (29)، ومحمد التتري (41).

ورفع الفائز رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث، وبقي رصيد الخاسر 18 نقطة في المركز السابع.

بيت حانون الرياضي (1) _ شباب جباليا (1-1)

واحتكم بيت حانون الرياضي للتعادل مع شباب جباليا (1/1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب بيت حانون البلدي.

وتقدم "الحوانين" عبر محمد سلمان (50)، قبل أن يتعادل "ثوار الشمال" عن طريق وسام سلامة (86).

ورفع "الحوانين" رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس، وأصبح رصيد "ثوار الشمال" عند 9 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.