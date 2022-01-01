  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

فيديو.. فوز ثمين لخدمات رفح .. وتعادل "الحوانين" مع الثوار

الثلاثاء 15 مارس 2022 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. فوز ثمين لخدمات رفح .. وتعادل "الحوانين" مع الثوار



غزة / سما /

خطف خدمات رفح فوزا مثيرا من أمام ضيفه شباب خانيونس (2/3)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب رفح البلدي، في ختام منافسات الأسبوع الثالث عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وسجل ثلاثية "الأخضر" الرفحي محمد القاضي "هدفين" (15و78)، وهلال الغواش (11)، بينما أحرز هدفي "النشامى" إسماعيل جبر (29)، ومحمد التتري (41).

ورفع الفائز رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث، وبقي رصيد الخاسر 18 نقطة في المركز السابع.

بيت حانون الرياضي (1) _ شباب جباليا (1-1)

واحتكم بيت حانون الرياضي للتعادل مع شباب جباليا (1/1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب بيت حانون البلدي.

وتقدم "الحوانين" عبر محمد سلمان (50)، قبل أن يتعادل "ثوار الشمال" عن طريق وسام سلامة (86).

ورفع "الحوانين" رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس، وأصبح رصيد "ثوار الشمال" عند 9 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

#خدمات رفح #الحوانين #الثوار #شباب خانيونس #دوري الممتازة #شباب جباليا #بيت حانون الرياضي

الأكثر قراءة اليوم

انهيار جميع مواقع الوزارات الحكومية في "إسرائيل" و اعتقال خلية للموساد جنوبي طهران

يديعوت: هذا ما سيواجهه بوتين عند سقوط كييف

تدمير مئات الطائرات بدون طيار في هجوم منسوب لإسرائيل في إيران

جنود إسرائيليون يستعيدون ضراوة القتال ضد المقاومة في جنين

واشنطن بوست: مخاوف اسرائيلية من "الأوليغارش الروس"

"رجل لرجل".. ماسك يتحدى بوتين للقتال بشأن أوكرانيا وقاديروف يرد !

ارتفاع في سعر صرف الدولار

الأخبار الرئيسية

اوكرانيا

ثلاث سيناريوهات أميركية “حساسة” لانتهاء الحرب الروسية الأوكرانية .. الثالث أكثرها رعبًا

الصحة : حالة وفاة و96 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

تدمير مئات الطائرات بدون طيار في هجوم منسوب لإسرائيل في إيران

20220315072659

صور : 3 شهداء برصاص الاحتلال في النقب و نابلس وقلنديا

صحيفة : هذا ما تحضره الفصائل الفلسطينية في ذكرى يوم الأرض على حدود غزة

الاتصالات الفلسطينية