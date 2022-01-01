بنزيما يتخطى ليفاندوفسكي وصلاح ويحلق وحيداً في الصدارة

وكالات / سما /

نجح كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد في التحليق بصدارة أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في الدوريات الأوروبية الكبرى خلال الموسم الحالي، متخطياً كل من روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، ومحمد صلاح نجم ليفربول.

وتألق بنزيما مجدداً في مباراة ريال مدريد يوم أمس ضد مايوركا، حيث صنع الهدف الأول لزميله فينيسيوس جونيور، ثم أضاف الهدفين الثاني والثالث بنفسه، ليعزز موقعه في صدارة هدافي الليجا برصيد 22 هدفاً.

وكان كريم بنزيما يتشارك في الصدارة مع ليفاندوفسكي وصلاح قبل مباراة مايوركا، برصيد 30 هدفاً لكل لاعب ما بين التسجيل والصناعة، لكن بعد مساهمته بثلاثية الريال يوم أمس، انفرد بالصدارة وحيداً برصيد 33 هدفاً.

وأحرز المهاجم الفرنسي 22 هدفاً في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى صناعة 11 هدفاً آخر. وهذا يجعله الأكثر فاعلية في الدوريات الخمسة الكبرى.

بنزيما أفضل مهاجم في أوروبا هذا الموسم .. الترتيب كاملاً:-

كريم بنزيما (ريال مدريد): 33 هدفاً (أحرز 22 هدفاً – صنع 11 هدفاً)

روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ): 30 هدفاً (أحرز 29 هدفاً – صنع هدف واحد)

محمد صلاح (ليفربول): 30 هدفاً (أحرز 20 هدفاً – صنع 10 أهداف)

كريستوفر نكونكو (لايبزيج): 26 هدفاً (أحرز 15 هدفاً – صنع 11 هدفاً)

دومينيكو بيراردي (ساسولو): 26 هدفاً (أحرز 12 هدفاً – صنع 14 هدفاً)

توماس مولر (بايرن ميونخ): 26 هدفاً (أحرز 7 أهداف – صنع 19 هدفاً)