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ريال مدريد يُمطر شباك مايوركا بثلاثية في الدوري الإسباني (شاهد)

الثلاثاء 15 مارس 2022 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يُمطر شباك مايوركا بثلاثية في الدوري الإسباني (شاهد)



وكالات / سما /

نجح فريق ريال مدريد في العودة من أرض مُنافسه مايوركا بفوزٍ ثمين بثلاثة أهداف دون رد، وذلك في المُباراة التي أقيمت بينهما في إطار مُنافسات الدوري الإسباني.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب إيبيروستار قد بدأ عن طريق فينيسيوس جونيور في الدقيقة 55 بعد تمريرة من كريم بنزيما، قبل أن ينجح بنزيما في تسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 77.

وأكمل بنزيما ثلاثية الميرنجي بهدفٍ رائع في الدقيقة 82 من اللقاء بعد لعبة رأسية رائعة ترجم بها كرة عرضية من زميله مارسيلو.

وارتفع رصيد ريال مدريد بعد الفوز في مُباراة اليوم للنقطة رقم 66 يحتل بهم الفريق صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 10 نقاط عن إشبيلية أقرب مُلاحقيه الذي يحتل المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

وسيلعب ريال مدريد المُباراة المُقبلة له في الدوري الإسباني ضد برشلونة على أرض سانتياجو برنابيو في الكلاسيكو يوم الأحد المُقبل، وتعد المُباراة بالكثير نظراً لمستوى الفريقين خلال الفترة الأخيرة.

وسيلعب مايوركا المُباراة المُقبلة له في الليجا ضد إسبانيول يوم الأحد المُقبل على أرض إسبانيول.

#ريال مدريد #الدوري الإسباني #مايوركا

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