فيديو.. كريستال بالاس يُعطل مانشستر سيتي بتعادلٍ مُثير

وكالات / سما /

نجح فريق كريستال بالاس في اقتناص نقطة التعادل مع مانشستر سيتي، وذلك بعد انتهاء المُباراة بينهما في إطار مُنافسات الدوري الإنجليزي بالتعادل السلبي.

وسيطر لاعبو السيتي على مُجريات المُباراة التي استضافها ملعب سيلهرست بارك ولكن مُحاولاتهم لم تُكلل بالنجاح بسبب صلابة دفاع أصحاب الأرض وتألق الحارس فنسينتي جايتا.

وكاد أصحاب الأرض أن يُباغتوا الضيوف أكثر من مرة بفضل انطلاقات مايكل أوليز، وويلفريد زاها، وجون فيليب ماتيتا، بالإضافة لجوردان أيو الذي شارك كبديلٍ.

وارتفع رصيد السيتي بعد التعادل في مُباراة اليوم للنقطة رقم 70 يحتل بهم الفريق المركز الأول بفارق 4 نقاط عن ليفربول الوصيف، مع العلم أن الريدز لعبوا مُباراة أقل.

وارتفع رصيد كريستال بالاس الذي يُدربه أسطورة أرسنال باتريك فييرا للنقطة رقم 34 يحتل بهم الفريق المركز الحادي عشر في جدول الترتيب.

وسيلعب مانشستر سيتي المُباراة المُقبلة له في الدوري الإنجليزي ضد برايتون، فيما سيلعب كريستال بالاس مع نيوكاسل يونايتد.