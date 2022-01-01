حلم تعاقد برشلونة مع هالاند يتبخر في الهواء

وكالات / سما /

ذكر موقع “جول” بنسخته العالمية بأنه بات من الصعب على برشلونة الإسباني التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند هداف بوروسيا دورتموند الألماني بسبب أزمته مع سقف رواتب اللاعبين.

وارتبط اسم برشلونة كثيراً بالتعاقد مع الهداف النرويجي المميز إيرلينج هالاند، خاصةً بعد أن وافق اللاعب من حيث المبدأ على اللعب بقميص البرسا في الموسم المقبل.

ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي سفن برشلونة، وهذا بعدما أعلنت رابطة الدوري الإسباني عن الحد الأقصى لرواتب اللاعبين في النادي الكتالوني، حيث ارتفع بنسبة بسيطة ليصل إلى 144 مليون يورو فقط، وبالتالي سيكون من الصعب التعاقد مع هالاند.

وأشار الموقع إلى أن برشلونة سيتعين عليهم تخفيض أجور الكثير من اللاعبين أو الاستغناء عن البعض إذا أراد التعاقد مع هالاند.

وأكمل الموقع أن إدارة برشلونة قد تفشل في تحقيق ذلك، خاصةً وأن هناك الكثير من اللاعبين يرفضون تخفيض أو فسخ عقدهم مع النادي.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يعد هو الآخر أحد الأندية المهتمة بضم هالاند، حيث يسعى المرينجي للتعاقد مع الثنائي “مبابي وهالاند” في الصيف المقبل.