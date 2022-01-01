  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

منظمة "سييرا كلوب" الأمريكية تلغي رحلاتها إلى "إسرائيل" والسبب فلسطين..

الثلاثاء 15 مارس 2022 08:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منظمة "سييرا كلوب" الأمريكية تلغي رحلاتها إلى "إسرائيل" والسبب فلسطين..



القدس المحتلة / سما /

أعلنت منظمة "سييرا كلوب" البيئية، إلغاء رحلاتها المجدولة إلى إسرائيل بعد تعرضها لعملية ضغط من منظمات تناصر الحقوق الفلسطينية.

ويأتي القرار، بعد حملة أطلقتها مؤسسات أمريكية تقدمية بهدف إلغاء "زيارات سياحة بيئية" إلى إسرائيل.

وشارك في الحملة منظمة حقوق السكان الأصليين (NDN)، ومنظمة أصوات يهودية من أجل السلام، وحركة "حياة السود مهمة"، وشبكة المنظمات الفلسطينية الأميركية، إضافة إلى منظمات أخرى.

وأطلق المشاركون حملة اتصالات واسعة مع أعضاء الهيئة الإدارية للمؤسسة المنظمة للزيارات، وحملة بريد الكتروني اعتبرت أن الزيارة تساهم في "توفير الشرعية لدولة إسرائيل المنخرطة في الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني".

وقررت المؤسسة إلغاء الرحلة عبر رسالة بريد إلكتروني أرسلتها رئيسة فريق النزهات الوطنية في المؤسسة ماري أوينز إلى الأعضاء.

وأزال موقع المؤسسة أي ذكر للرحلة إلى إسرائيل مع إبقاء معلومات عن نحو 260 رحلة، منها 200 إلى مواقع في الولايات المتحدة والباقي إلى أماكن مثل ماليزيا ونيبال والصين.

وتعتبر مؤسسة "سييرا كلوب" التي أسسها عالم الطبيعة جون موير عام 1892، مؤسسة خيرية معنية بقضايا الطبيعة، ويبلغ عدد أعضائها وفقا لموقع ويكيبيديا 750 ألف عضو، فيما تبلغ موازنتها السنوية للعام الحالي أكثر من 97 مليون دولار.

الأكثر قراءة اليوم

انهيار جميع مواقع الوزارات الحكومية في "إسرائيل" و اعتقال خلية للموساد جنوبي طهران

يديعوت: هذا ما سيواجهه بوتين عند سقوط كييف

جنود إسرائيليون يستعيدون ضراوة القتال ضد المقاومة في جنين

واشنطن بوست: مخاوف اسرائيلية من "الأوليغارش الروس"

"رجل لرجل".. ماسك يتحدى بوتين للقتال بشأن أوكرانيا وقاديروف يرد !

“جنرال سيقتله بالرصاص في رأسه”.. سيناتور أميركي يُثير الجدل من جديد بالحديث عن قتل بوتين

معاريف: هؤلاء هم أول المستفيدون و أكبر الخاسرون من الحرب والأزمة الاقتصادية

الأخبار الرئيسية

تدمير مئات الطائرات بدون طيار في هجوم منسوب لإسرائيل في إيران

20220315072659

صور : 3 شهداء برصاص الاحتلال في النقب و نابلس وقلنديا

صحيفة : هذا ما تحضره الفصائل الفلسطينية في ذكرى يوم الأرض على حدود غزة

بيبي

لقاء تنسيقي بين الرئيس عباس ووزير أمن الاحتلال

جنين

جنود إسرائيليون يستعيدون ضراوة القتال ضد المقاومة في جنين

الاتصالات الفلسطينية