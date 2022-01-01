تحذيرات من هجوم كيميائي بأوكرانيا وتوقعات لنهاية الحرب في هذا الموعد ..

وكالات

شهدت تطورات حرب روسيا على أوكرانيا في اليوم الـ20 للحرب، تحذير بريطاني من هجوم كيميائي أو بيولوجي، فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن واشنطن تفضل عدم إرسال طائرات إلى كييف.

وفي وقت سابق، اتهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها موسكو بنشر ادعاءات بأن أوكرانيا تنوي استخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية لتكون ذريعة لشن هجمات روسية من هذا النوع. وحذر الرئيس الأميركي جو بايدن روسيا من أنها ستدفع "ثمنا باهظا" إذا استخدم جيشها أسلحة كيميائية ضد أوكرانيا.

إلى ذلك، رجح المستشار بالرئاسة الأوكرانية أوليكسي أريستوفيتش، أن تنتهي الحرب في أوكرانيا بحلول أوائل أيار/ مايو المقبل عندما ينفد ما لدى روسيا من الموارد اللازمة لعملياتها العسكرية.

ويأتي ذلك، فيما تستأنف في وقت لاحق اليوم الجولة الرابعة من المفاوضات التي بدأت، أمس الإثنين، عبر نظام "زووم"، وتوقف لأسباب تقنية، بحسب ما أعلنت أوكرانيا.