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رئيس فنلندا يكشف عن موقف بوتين من تغيير النظام في أوكرانيا

الإثنين 14 مارس 2022 09:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس فنلندا يكشف عن موقف بوتين من تغيير النظام في أوكرانيا



وكالات/سما/

قال الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، اليوم الإثنين، إن هدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا ليس تغيير النظام.

 

وفي مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية، تم نشر مقتطفات منها، كشف نينيستو أنه "لدى بوتين قائمة (مطالب)، كلنا نعرف ذلك، لكن يبدو أن تغيير حكومة أوكرانيا لم يعد على القائمة. عندما سألته قال إنها لم تكن هناك من قبل ولكن مع ذلك، كان هذا هو التفاهم حتى الآن".

يذكر أن نينيستو، ناقش قبل أيام مع بوتين الوضع في أوكرانيا، وشدد خلالها على "ضرورة تحقيق وقف فوري لإطلاق النار وضمان الإجلاء الآمن للسكان المدنيين عبر الممرات".

#بوتين #روسيا #أوكراينا

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