الصين تحذر اليابان من حديث النووي

بكين/سما/



أعربت الخارجية الصينية عن قلقها البالغ إزاء المناقشات حول قبول اليابان نشر أسلحة نووية على أراضيها، وحثت طوكيو على توخي الحذر في هذا الاتجاه.



وخلال مؤتمر صحفي يومي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو لي جيان إن "اليابان، باعتبارها دولة غير حائزة على الأسلحة النووية وطرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ينبغي عليها الوفاء بجدية بالتزاماتها الدولية في هذا الصدد"، مشيرا إلى أن "الصين لطالما عارضت نشر الدول النووية لأسلحة نووية على أراضي دول أخرى".

وأضاف "لأسباب تاريخية، فإن التحركات ذات الصلة للجانب الياباني في مجال الأمن العسكري دائما ما تحظى باهتمام كبير"، مبينا أنه "في الأيام الأخيرة، كانت هناك تعليقات مستمرة وخطيرة في اليابان تنتهك المبادئ الثلاثة غير النووية للبلاد. وقد أجبر ذلك الدول الآسيوية المجاورة لليابان والمجتمع الدولي، على التساؤل بقوة بشأن ما إذا كان يمكن لليابان الالتزام بمسار التنمية السلمية".

وأوضح أن الصين أعربت عن قلقها البالغ وتحث اليابان على توخي الحذر في أقوالها وأفعالها واتخاذ موقف مسؤول إزاء الحفاظ على السلام والاستقرار على الصعيد الإقليمي.