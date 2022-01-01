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بوتين يطلع بينيت على آخر المستجدات في أوكرانيا

الإثنين 14 مارس 2022 08:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين يطلع بينيت على آخر المستجدات في أوكرانيا



موسكو/سما/

أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت على آخر مستجدات الأوضاع في أوكرانيا، والممارسات الوحشية للجيش الأوكراني باستهداف المدنيين في دونيتسك.


وأشار بيان الكرملين إلى أن "الزعيمين ناقشا الوضع في أوكرانيا، وأن بوتين لفت إلى العمل الوحشي للجيش الأوكراني بتعمده ضرب حي وسط دونيتسك باستخدام الذخائر العنقودية".

وتابع: "شارك الرئيس الروسي محدثه بالتقييمات الأخيرة لعملية المفاوضات بين ممثلي روسيا وأوكرانيا".

من جهته، أطلع بينيت بوتين على نتائج الاتصالات الأخيرة مع قادة عدد من الدول حول الأزمة الأوكرانية.

وأكد الكرملين أن الزعيمين اتفقا على مواصلة الاتصال بينهما بهذا الشأن.

وأعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية أن 20 شخصا بينهم أطفال قتلوا وأصيب آخرون بجروح نتيجة هجوم شنته القوات الأوكرانية بصاروخ "توشكا-أو" على مدينة دونيتسك اليوم الاثنين.

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