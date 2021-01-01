المصادقة على خطة لحماية عسقلان من صواريخ المقاومة

القدس المحتلة/سما/

صادقت الحكومة الاسرائيلية مساء الإثنين على خطة لحماية مدينة عسقلان المحتلة من الصواريخ, كجزء من العبر المستخلصة من حرب أيار(مايو) 2021.

وجاء على لسان رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت أن الخطة تشمل دعم المدينة بـ 330 مليون شيقل والذي تم رصده حيث سيتم تعزيز حماية الأحياء القديمة في مدينة عسقلان ضد الصواريخ ووضع عشرات الغرف الآمنة في تلك الأحياء التي تعرضت لدمار كبير نتيجة سقوط الصواريخ في الحرب الأخيرة.

كما تشمل الميزانية تعزيز البنية التحتية في المدينة التي تعرضت لسقوط أكبر عدد صواريخ من غزة حتى الآن