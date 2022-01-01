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ما احتمال نشوب صراع نووي ؟ غوتيريش يجيب

الإثنين 14 مارس 2022 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما احتمال نشوب صراع نووي ؟ غوتيريش يجيب



نيويورك/سما/

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن "احتمال نشوب صراع نووي في المنطقة أصبح واردا"، مشددا على ضرورة حماية المواقع النووية في أوكرانيا.

وقال: "احتمال نشوب صراع نووي لم يكن قابلا لتصوره في السابق، عاد الآن إلى عالم الممكن، يجب الحفاظ على أمن المواقع النووية".

وأضاف أن الأمم المتحدة ستخصص 40 مليون دولار لتقديم المساعدة الإنسانية للشعب الأوكراني.

وأضاف: "نظرا لأن ملايين الأوكرانيين يواجهون الجوع ومحدودية فرص الحصول على المياه والأدوية، فإنني أعلن عن 40 مليون دولار إضافية من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لزيادة المساعدة المنقذة للحياة والوصول إلى من هم في أمس الحاجة إليها، وسيساعد هذا التمويل في توفير الماء والغذاء والأدوية والمساعدات الأخرى الملحة  التي يحتاجها الناس، بالإضافة إلى المساعدات النقدية".

وأشار غوتيريش إلى أن "الأمم المتحدة والشركاء العاملين في المجال الإنساني قدموا المساعدات لأكثر من 600 ألف من سكان أوكرانيا حيث سمح الوضع الأمني ​​بذلك"، لكنه حذر من أن "الفرص تتضاءل".

وتابع: "الممرات داخل وخارج المدن المحاصرة تزداد خطورة كل يوم".

ودعا غوتيريش المجتمع الدولي إلى تخصيص 1.7 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.

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