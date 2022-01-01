منتدى سيدات الأعمال وبنك فلسطين وشركة مبادرة الشرق الأوسط للاستثمار يوقعون مذكرة تفاهم

رام الله/سما/

وقع منتدى سيدات الأعمال، بالشراكة مع بنك فلسطين، وشركة مبادرة الشرق الأوسط للاستثمار، مذكرة تفاهم لإطلاق منتج مالي خاص برياديات منتدى سيدات الأعمال، بهدف تشجيع النساء وتعزيز وصولهن إلى مصادر التمويل المستدام. وتأتي هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود المنتدى لتعزيز البيئة الممكنة للنساء من خلال مشروع "الرياديون من النساء والشباب يقودون التغيير - أُبادر"، الذي تنفذه منظمة كير العالمية (الضفة الغربية/غزة) ومنتدى سيدات الأعمال بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني؛ وبالشراكة مع حكومة كندا.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم في المركز الرئيسي للإدارة العامة لبنك فلسطين برام الله، بحضور مدير عام بنك فلسطين السيد محمود الشوا، والسيدة شعاع مرار، رئيسة مجلس الإدارة والسيدة دعاء وادي المديرة التنفيذية لمنتدى سيدات الأعمال، والسيدة لانا كاتبة المديرة العامة لمبادرة الشرق الأوسط للاستثمار،وبحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد، ومنظمة كير العالمية، وسلطة النقد، والممثلية الكندية، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.

ويتضمن المنتج المالي تخصيص حزمة تحفيزية للنساء، عبر توفير برامج تدريبية تتعلق بالإدارة المالية، والتوعية المصرفية، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات مالية بأسعار فائدة منافسة، وضمانات تتلاءم مع احتياجات صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأكدت وادي في مستهل كلمتها الافتتاحية أن توقيع هذه المذكرة يأتي ضمن استراتيجية المنتدى، لتعزيز الشمول المالي للنساء، وخاصة الرياديات وصاحبات المشاريع الصغير والمتوسطة والمتناهية الصغر، ويأتي أيضاً كثمار لجهود المنتدى، بالعمل مع النساء خلال الأربعة عشرة سنة الماضية ومعرفة احتياجاتهن، والمعيقات التي تحول دون وصولهن إلى مصادر التمويل.

وأضافت وادي أن وجود المنتدى كعضو في لجنة الشمول المالي مع سلطة النقد كان له أثر واضح، ودور كبير في تبني المنتدى تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، خاصة وأن النساء هم من الفئات الأقل استفادة من الخدمات المالية والمصرفية، مشيرة إلى أن هذه الشراكة ستساهم في تعزيز الوعي المالي للنساء، وستزيد من فرص استفادتهم من التسهيلات المالية، ما سيساهم بشكل رئيسي في تطوير مشاريعهن وشركاتهن. كما ثمنت السيدة وادي جهود الحكومة الكندية ومؤسسة كير العالمية ووزارة الاقتصاد الوطني على دعمهم لهذه المبادرة.

بدوره رحب الشوا بالحضور والضيوف، معبراً عن فخره واعتزازه بتوقيع مذكرة التفاهم مع كافة الشركاء، والتي تأتي في سياق التزام البنك ووحرصه في تطبيق معايير الاستدامة التي يضطلع بها، بهدف تعزيز مجتمع سيدات الأعمال وصاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومساندتهن، في سوق الاعمال والمصالح التجارية، بما ينسجم مع توجهات البنك واستراتيجيته.

وأكد الشوا أن بنك فلسطين سيواصل تنفيذ سياسته ورؤيته لدعم مختلف الشرائح والفئات، لاسيما سيدات الأعمال، عبر توفير البرامج المختلفة التي تساهم في تعزيزها في مختلف المجالات، ما يسهم في تحقيق أعلى معايير الشمول المالي، انسجاماً مع توجهات وأهداف سلطة النقد الفلسطينية.

من جانبها أشارت كاتبة، أن هذه الاتفاقية تأتي انسجاماً مع خطة المبادرة لدعم المشاريع النسوية للاستفادة من برامج الدعم الفني القائمة وضمان وصولهم إلى الخدمات المالية وغير المالية لتحقيق أهداف الشمول المالي حيث يتم تقديم خدمات فنية لصاحبات المشاريع الاقتصادية تمكنهم من فهم الأداء المالي لمشاريعهن من خلال إعداد وتحليل البيانات المالية، إضافة الى ضبط العمليات المالية، ومن جهة أخرى ستساهم منصة تمويلي (www.Tamweeli.ps) بتعزيز وصول صاحبات المشاريع إلى التمويل الأنسب، ويتميز الموقع بفعاليته وتعدد خدماته وتوفير الوقت والجهد على طالبي التمويل مع الحفاظ على سرية بياناتهم، وخصوصيتهم من خلال بيئة سهلة وسريعة وآمنة.