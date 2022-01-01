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اصابتان في جريمة إطلاق نار قرب الرملة

الإثنين 14 مارس 2022 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابتان في جريمة إطلاق نار قرب الرملة



الرملة/سما/

أصيب شخصان، في الأربعينيات من عمريهما، من حي الجواريش بجروح تراوحت بين خطيرة ومتوسطة في جريمة إطلاق نار على شارع 40 قرب الرملة، اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 13:50 حول إصابة شخصين في حادث عنف على شارع 40، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لهما إذ عانيا جروحا متوسطة".


 
وذكر أحد المضمدين أن "المصابين كانا بوعيهما، إذ عانيا جروحا في أنحاء جسديهما، وعلى الفور قدمنا لهما العلاجات الأولية ووصفت حالتهما بالمستقرة".

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "كابلان" لاستكمال العلاج؛ وحسب ما ورد في بيان المستشفى فإن حالة المصابين وصفت بين الخطيرة والمتوسطة.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، واعتقلت 4 مشتبهين من سكان حي الجواريش بالضلوع في الجريمة بعد مطاردة سيارة على شارع 6.

#جريمة اطلاق نار #الرملة

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