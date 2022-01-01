بينيت: "إسرائيل" على وشك الوقوع في موجة من الهجرة

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الإثنين إن"إسرائيل" على وشك "الوقوع في موجة من الهجرة"، مشددا على أن "علينا استقبال إخوتنا وأخواتنا بحفاوة بالغة".

وقال بينيت في تصريح: "نقف على وشك وقوع موجة من الهجرة إلى البلاد. هناك يهود كثيرون يريدون الوصول إلينا، إلى" إسرائيل" من مناطق القتال في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن "علينا استقبال إخوتنا وأخواتنا بحفاوة بالغة وعلينا الاهتمام بهم أيضا في المستقبل بما يخص أماكن سكن وعمل وتعليم وكل ما يحتاجه الإنسان".



وأفاد بأن "دولة" إسرائيل" تستقبل أيضا مواطنين أوكرانيين هربوا من المناطق المعرضة للخطر ولديهم أقرباء هنا. نسمح لهم بالمكوث هنا عند أهاليهم وأصدقائهم، طالما دعت الحاجة لذلك وحتى أن تهدأ الأمور"، لافتا إلى "أننا نشارك أيضا في بذل جهود انسانية كبيرة حيث أرسلنا طائرات إلى أوكرانيا ونقيم هناك مراكز إغاثة ونشارك أيضا في الجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق التقارب بين الطرفين وذلك إلى جانب دول أخرى".