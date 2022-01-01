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أخيرا ..إسرائيل تعلن رسميا التزامها بالعقوبات الدولية المفروضة ضد روسيا

الإثنين 14 مارس 2022 02:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
أخيرا ..إسرائيل تعلن رسميا التزامها بالعقوبات الدولية المفروضة ضد روسيا



القدس المحتلة / سما /

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد يوم الاثنين، خلال زيارة لسلوفاكيا إن إسرائيل لن تكون طريقا لتجاوز العقوبات، التي فرضتها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على روسيا.

وقال بعد لقائه وزير الخارجية السلوفاكي إيفان كوركوك، "وزارة الخارجية تنسق القضية مع شركاء بما في ذلك بنك إسرائيل، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد ، وهيئة المطارات ، ووزارة الطاقة ، وآخرين".

وقال، إن “هذه الحرب يجب أن تتوقف، فالقارة الأوروبية شهدت الكثير من الحروب، وكان الشيء الوحيد الذي نتج عن هذه الحروب هو المعاناة الرهيبة”.

ولفت إلى أنه "في السنوات الأخيرة كان هناك سلام في أوروبا، ونتج عنه الازدهار الذي لم يعرفه البشر من قبل".

وأضاف لابيد، أن إسرائيل ستساعد بجهود الوساطة بقدر ما تستطيع لوقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب والتوصل إلى حل سلمي واستعاد السلام، قائلا إن "إسرائيل تعمل بالتنسيق الكامل مع حليفتنا الولايات المتحدة الأمريكية ومع شركائنا الأوروبيين لمحاولة إنهاء هذه المأساة العنيفة في أسرع وقت ممكن، ولمنع استمرار المأساة".

 وقال متحدث باسم لبيد إن من بين العقوبات المعنية المالية والجوية، رغم أن وزارة الخارجية رفضت تقديم قائمة

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