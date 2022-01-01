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السفير الأمريكي في الأردن يطالب بتقليل الأخبار الروسية بوسائل الاعلام المحلية

الإثنين 14 مارس 2022 02:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير الأمريكي في الأردن يطالب بتقليل الأخبار الروسية بوسائل الاعلام المحلية



القدس المحتلة / سما /

 

طالب السفير الأمريكي في الأردن هنري ووستر بتقليل مشاركة الأخبار الروسية وخصوصا قناة روسيا اليوم وسبوتنيك خلال مقابلة مع إحدى القنوات المحلية.

وقال السفير الأمريكي في نهاية اللقاء الذي تناول العلاقات الأردنية-الأمريكية “سأكون سعيدا للغاية برؤية مشاركة أقل على قناتكم لروسيا اليوم وسبوتنيك ولكن على الرغم من ذلك، إنه شرف عظيم أن أتواجد معكم”.

يذكر أن المقابلة ناقشت العلاقات الأمريكية-الأردنية، بالإضافة إلى المساعدات الأمريكية للأردن والحرب في أوكرانيا والموقف الأمريكي من هذه الحرب.

 

 

 

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