السفير الأمريكي في الأردن يطالب بتقليل الأخبار الروسية بوسائل الاعلام المحلية

طالب السفير الأمريكي في الأردن هنري ووستر بتقليل مشاركة الأخبار الروسية وخصوصا قناة روسيا اليوم وسبوتنيك خلال مقابلة مع إحدى القنوات المحلية.

وقال السفير الأمريكي في نهاية اللقاء الذي تناول العلاقات الأردنية-الأمريكية “سأكون سعيدا للغاية برؤية مشاركة أقل على قناتكم لروسيا اليوم وسبوتنيك ولكن على الرغم من ذلك، إنه شرف عظيم أن أتواجد معكم”.

يذكر أن المقابلة ناقشت العلاقات الأمريكية-الأردنية، بالإضافة إلى المساعدات الأمريكية للأردن والحرب في أوكرانيا والموقف الأمريكي من هذه الحرب.